АО «Транснефть – Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на нефтепроводах

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). АО «Транснефть — Прикамье» завершило плановые ремонтные работы на магистральных нефтепроводах (МН) Пермь-ПНОС, Альметьевск-Горький-3, Калтасы — Куйбышев и Байтуган-Елизаветинка.
В ремонтных мероприятиях были задействованы специалисты Пермского, Альметьевского, Ромашкинского районных нефтепроводных управлений (РНУ) АО «Транснефть — Прикамье».
Так, в ходе плановой остановки магистрального нефтепровода Калтасы — Куйбышев специалисты предприятия выполнили замену дренажной задвижки на камере пуска средств очистки и диагностики (СОД) и доработку линий утечек магистральных насосных агрегатов (МНА) на НПС-3.
Также на МН «Пермь-ПНОС» была проведена замена подпорного насоса на линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Пермь», на нефтеперекачивающей станции (НПС) «Байтуган» заменены 13 отборов давления.
В рамках плановых работ специалистами Ромашкинского РНУ произведено отключение резервуара для хранения нефти объемом 20 тыс. куб. м от технологических трубопроводов НПС Калейкино для его дальнейшей реконструкции.
Масштабные работы выполнялись с 17 по 19 июля в рамках комплексной программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта АО «Транснефть — Прикамье» с целью поддержания надежности функционирования магистральных нефтепроводов.
Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам АО «Транснефть — Прикамье» возобновлена по графику в штатном режиме.
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