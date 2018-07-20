В Елабужском районе солнечный орел свил новое гнездо

На данный момент в Татарстане всего известно 180 гнездовых участков этого вида.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Елабужском районе РТ, на границе с национальным парком «Нижняя Кама», обнаружено новое гнездо солнечного орла, пишет газета «Новая кама».



На данный момент в Татарстане всего известно 180 гнездовых участков этого вида. А в этом году сотрудники национального парка «Нижняя Кама» и учебно-научная лаборатория «Мониторинг и охрана птиц» Елабужского института КФУ выявили гнезда на ранее не обследованных территориях. В рамках мониторинга планируется проверить около 80 гнезд.

Солнечный орел в сравнении с другими орлами в наибольшей степени приспособился к жизни рядом с человеком. Большинство гнезд солнечного орла расположены в нефтегазодобывающих районах Татарстана, поэтому ученые-орнитологи изучают влияние нефтедобычи на жизнь орлов и их приспособление к антропогенным условиям.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Волжско-Камском заповеднике к птенцам орлана-белохвоста прикрепили радиомаячки.