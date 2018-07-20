Челнинские школьники будут заниматься в мобильной цифровой лаборатории

Класс физики в школе № 1 Набережных Челнов оборудуют лабораторией с датчиками давления газа, напряжения, освещенности и др.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Учащиеся школы № 1 Набережных Челнов будут изучать физику в новой мобильной цифровой лаборатории. Об этом пишут «Челнинские известия» со ссылкой на данные с сайта госзакупок.

К сентябрю кабинет физики оснастят передвижной телегой-сейфом для ноутбуков, Wi-Fi-роутером, принтером, проектором, акустической системой и интерактивной доской. В лаборатории установят датчики давления газа, магнитной индукции, напряжения, освещенности, расстояния и другие.

Газета пишет, что школа также хочет приобрести программное обеспечение для уроков математики: практикум, статистика вероятности, стереометрия и другие.

В сентябре прошлого года в Набережных Челнах открыли самую большую школу в городе. В ней есть учебные классы с интерактивными досками, медийная студия, информационный центр и четыре кабинета ИТ-технологий.