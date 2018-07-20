В Стамбуле за связь с ИГ* арестована дочь экс-главы УФМС Чечни

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Стамбуле за связь с ИГ* арестована дочь экс-главы УФМС, сообщает «Газета.Ru».
По данным издания, Асу Дудуркаева оказалась одной из пяти задержанных в процессе контртеррористического рейда. По предварительной информации, девушка является супругой «военного министра» ИГ*.
Сообщается также, что двое других задержанных, предположительно, его сыновья.
В 2013 году отец Асу лишился своего поста главы УФМС Чеченской Республики в том числе из-за того, что его дочь оказалась в рядах террористов.
* «ИГ, Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
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