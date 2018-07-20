В августе в Казани частично перекроют улицу Даурская

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В августе в Казани временно ограничат движение транспорта по ул. Даурская, сообщает пресс-служба мэрии.
С 4 августа по 5 августа закроют проезжую часть по ул. Даурская в сторону ул. Карбышева. С 11 по 12 августа не получится проехать в сторону ул. Рихарда Зорге.
Перекрытие связано с прокладкой теплотрассы к жилому комплексу, отметили в Комитете внешнего благоустройства.
Сегодня после шести часов вечера в Татарстане ожидаются грозы и сильные ливни.
Предприниматель заказал украшения для реализации в Татарстане, продал их, но с контрагентами рассчитываться не стал.
Фестиваль духовых оркестров «Фанфары Казани» будет проходить с 16 по 19 августа.
Путепровод на Новостроительной и Озерной ждет капитальное обследование и проект ремонта.
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Класс физики в школе № 1 Набережных Челнов оборудуют лабораторией с датчиками давления газа, напряжения, освещенности и др.
На данный момент в Татарстане всего известно 180 гнездовых участков этого вида.
Во второй смене лагеря принимали участие татарстанские кадеты.
В республике действует пять предприятий по переработке пластиковой тары.
Представители регионов России и зарубежных стран поделились впечатлениями от первых дней пребывания в детском лагере.
Пресмыкающихся обнаружили в лесопосадке возле дома №41.
На всех пяти направлениях обучение будет вестись на татарском языке.
Культовый объект разместится в здании пустовавшей сторожки, переданном в распоряжение Русской Православной старообрядческой церкви.
Причинами перекрытия движения станут реконструкция тепловодов и ремонт дорожного полотна.