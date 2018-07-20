В августе в Казани частично перекроют улицу Даурская

Движение транспорта ограничат из-за прокладки теплотрассы.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В августе в Казани временно ограничат движение транспорта по ул. Даурская, сообщает пресс-служба мэрии.

С 4 августа по 5 августа закроют проезжую часть по ул. Даурская в сторону ул. Карбышева. С 11 по 12 августа не получится проехать в сторону ул. Рихарда Зорге.

Перекрытие связано с прокладкой теплотрассы к жилому комплексу, отметили в Комитете внешнего благоустройства.