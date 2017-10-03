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Первый этап реставрации здания Казанской художественной школы обойдется в 165 млн рублей

Оксана Романова

20 июля 2018, 14:24

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Первый этап реставрации здания Казанской художественной школы обойдется в 165 млн рублей

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Фото: архив/Расих Фасхутдинов


Планируется, что подрядчик приступит к работам до конца года.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Оксана Романова). Принято решение о финансировании в размере 165 млн рублей первого этапа ремонтно-реставрационных работ исторического здания Казанской художественной школы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила помощник Президента РТ Олеся Балтусова.

Объект культурного наследия федерального значения уже несколько лет находится в аварийном состоянии. В феврале стало известно, что из-за неразрешенной ситуации с началом ремонтных работ размещенному в здании Казанскому художественному училищу могут не продлить лицензию

«Средства на проектирование (5 млн из 165) уже выделены, остальное находится на подписании. Реставрация художественного училища начнется в ближайшее время. Первые работы, думаю, уже через полгода. Пока реставраторам нужно туда зайти, оценить состояние здания на сегодняшний день и поднять существующий проект 2015 года, чтобы сопоставить его с нынешней ситуацией, так как прошло достаточно времени и могли произойти новые утраты. Но подрядчик в этом году на объект точно выйдет», – рассказала Балтусова.

Как сообщала ранее директор Казанского художественного училища имени Фешина Ольга Гильмутдинова, в 2015 году реставрация здания была оценена в 300 миллионов рублей.

Здание Казанской художественной школы построено в псевдорусском стиле в самом начале ХХ века (1900 – 1903). Оно расположено по красной линии одной из главных улиц центра Казани (Карла Маркса, 70) и изначально строилось Карлом Мюфке именно для художественной школы. Отсюда не только эстетически привлекательный внешний вид и характерные элементы интерьера (колоритные лестницы, арки, ниши, лепнина), но и заведомо продуманные огромные помещения для мастерских, и естественное освещение. Так, на верхнем, третьем этаже, окна значительно большего размера, чем обычно, расположены под уклоном, захватывая часть покатой крыши. Это делает помещение и более светлым, и обеспечивает более длительное и особенное в зависимости от времени дня освещение.

Здание представляет пример постройки периода стилизаторства, навеянный Новыми торговыми рядами на Красной площади (ныне ГУМ) архитектора Александра Померанцева.

В стенах Казанской художественной школы в свое время учились Николай Фешин, Александр Родченко, Баки Урманче, Давид Бурлюк и другие знаменитые художники.

После революции, с 1926-го и по 1929 год в здании расположился индустриальный техникум повышенного типа, в 1929 – 1930 годах его сменил политехнический институт, затем в 1930 – 1941 годах – институт инженеров коммунального строительства. После чего шесть десятилетий с 1941-го по 2003 год здание было отдано под второй корпус КАИ и лишь в 2004-м, почти 80 лет спустя, возвращено Казанскому художественному училищу. С 2008 года на правах безвозмездной аренды с училищем соседствует Казанский филиал Московского государственного академического художественного института имени В. И. Сурикова. Статус объекта культурного наследия здание получило в 1995 году. 

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