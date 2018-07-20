Приехавшие на форум «Сэлэт» дети были приятно удивлены условиями проживания

Представители регионов России и зарубежных стран поделились впечатлениями от первых дней пребывания в детском лагере.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Гульнар Гарифуллина). В Алексеевском районе РТ проходит IT-смена детского лагеря «Сэлэт». Участники смены с радостью отмечают, что условия проживания в палаточном лагере стали намного лучше. Своими впечатлениями от первых дней пребывания на «Биляр форуме 2018» поделились дети и их руководители.

«Дети говорят, что условия в этом году по сравнению с прошлым годом очень хорошие. Везде чистота. Есть даже теплая вода для умывания. Те, кто был в прошлом году, просто поражены такими изменениями», — говорит заместитель директора по национальному воспитанию школы № 8 города Азнакаево Ландыш Ихтисамова. В Билярск она привезла группу из 32 детей.

В лагере установлены новые 10-местные палатки. Полы в палатках выстланы добротными деревянными досками.

«Все, что вижу здесь, я, как журналист, для себя записываю», — говорит Айдар Абашев, который на форум «Сэлэт» приехал из села Юкаменского района Удмуртии. Айдар рассказал, как они у себя проводят татарские национальные праздники. «Этим летом провели четыре Сабантуя. Осенью запланированы праздники „Каз омэсе“ („Праздник гусиного пера“ — прим. Т-и)», — говорит он.

Айдар Абашев также рассказал, что любит исполнять песни на родном языке. В лагере «Сэлэт» он участвует впервые. «Хотим в следующем году у себя тоже устроить что-нибудь подобное. Что и как здесь организовано — приеду к себе и расскажу. Собираюсь также написать в нашу местную газету „Янарыш“ и призвать родителей отправлять своих детей в этот лагерь. Больше всего мне здесь понравилось поле. Я ведь из деревни, мне главное, чтобы был простор», — сказал он.

Азалия из Республики Башкортостан и Алсу из Оренбургской области выбрали IT-смену из-за большого интереса к сфере информационных технологий.

«Я люблю ходить на мастер-классы IT-направления. Больше всего мне понравился мастер-класс об "умном доме". Я поняла, к чему надо быть готовыми в будущем. Мы здесь очень сблизились с друзьями, "Сэлэт" нас объединил. Как-то прошел дождь, и нас залило водой. Мы не стали переживать, вместе все убирали, это было очень весело. В татарский лагерь приезжаю во второй раз. В семье мы стараемся говорить по-татарски, я участвовала на конкурсах татарских стихов. Татарский — наш родной язык, поэтому говорить на этом языке — наша задача», — говорит Алсу.

17-летний Ахмет Шакиров из Стамбула услышал об организации «Сэлэт» от родственников. «Родственники в Саудовской Аравии рассказали, что есть лагерь „Сэлэт“ для творческой молодежи. Я записал видеозаявку, рассказал о себе. Лето провожу в Казани у бабушки и дедушки. Здесь атмосфера очень веселая, нравится творческое отношение наставников, вожатых. Стараюсь выучить кричалки „сэлкешей“. Хочется, чтобы и в следующем году удалось приехать сюда», — сказал Ахмет. Он рассказал, что увлекается созданием IT-программ, собирает компьютеры.

«Хотя татарский и турецкий и похожи, собираюсь углубить свои знания в татарском языке в будущем», — отметил он.