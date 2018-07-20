Татарстан вошел в тройку лидеров по переработке пластика

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Республика Татарстан вошла в тройку лидеров среди регионов России по числу предприятий по переработке пластика, сообщает пресс-служба Минприроды России.
«По предоставленной субъектами РФ информации, в настоящее время в России по количеству предприятий по переработке пластмассы (пластиковой тары, пакетов и т.д.) лидируют Московская область (13), Свердловская область (9), Республика Татарстан (5) и Ростовская область (5)», — отметили в министерстве.
На данный момент в России функционируют 78 предприятий по переработке пластика, которые находятся в 28 регионах страны. Этого количества недостаточно, переработку отходов необходимо развивать активнее. Госрегулятор обеспечит условия для участия в управлении отходами предприятий малого и среднего бизнеса, рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Для вовлечения пластика в оборот производителям необходимо наладить систему пунктов сбора вторичного сырья, заключил министр.
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