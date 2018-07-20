В Агрызе назначен новый руководитель исполкома города

Фото: agryz-rt.ru
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Новым руководителем исполнительного комитета города Агрыза назначен директор предприятия «Управление строительства» Анвар Рахматуллин, пишут «Агрызские вести».
Предыдущий руководитель – Ильназ Сафаров освобожден от занимаемой должности на основании личного заявления.
Кандидатуру Рахматуллина единогласно поддержали депутаты совета Агрыза, а глава района Валерий Макаров пожелал молодому руководителю успехов в ответственной работе.
Анвар Рахматуллин отметил, что в городе ведется большая работа по благоустройству в рамках республиканских и федеральных программ. Главной задачей он видит дальнейшую реализацию программ и качественное содержание сданных в эксплуатацию объектов. В планах – повышение качества коммунальных услуг, благоустройство дорог, активная работа с обращениями граждан.
На должность главы исполкома также претендовал начальник отдела контроля и учета палаты имущественных и земельных отношений Павел Лукшин.
Анвар Мянсурович Рахматуллин родился в 1984 году в Агрызе. В 2011 году окончил Казанский институт социальных и гуманитарных знаний по специальности «Финансы и кредит». Свою трудовую деятельность начал главным специалистом отдела анализа и контроля в лизинговой компании малого бизнеса РТ в Казани. В 2015-2016 гг. был начальником Агрызского дополнительного офиса Набережночелнинского филиала ОАО «Ак Барс» Банк. С 2017 года – руководитель МУП «Управление строительства».
Женат, двое детей.
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