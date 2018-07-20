Предприниматель заказал украшения для реализации в Татарстане, продал их, но с контрагентами рассчитываться не стал.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Казани будут судить владельца ювелирной сети, похитившего украшений на 24 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По данным следователей, с июля 2015 по март 2017 года владелец предприятий «Аурум Ювелир Восток», «Аурум Ювелир Запад» и «Чудесный Ларец» заключил договоры о поставке ювелирных изделий для реализации в Татарстане.

Получив товар, предприниматель действительно его продал, однако с контрагентами рассчитываться не стал.

Свою вину обвиняемый не признает.

Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» направлено на рассмотрение в Вахитовский суд Казани.