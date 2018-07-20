«Роскачество» определило лучший шашлык

Эксперты рассказали об идеальных параметрах продукта и дали рекомендации по его выбору.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). «Роскачество» проверило маринованный свиной шашлык на российских прилавках. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

Специалисты исследовали 24 популярные марки, которые проверили по 57 параметрам качества и безопасности.

В списке лучших оказался продукты, выпущенные производителями «Жар мясо», «Мираторг», «Ремит» и «Останкино». Испытания не выдержали две марки — «Каждый день» и «Твой дом». Для их производства использовалось свежее мясо, однако условия хранения шашлыка оказались неудовлетворительными.

Также выяснилось, что в половине исследуемых образцов замаринованного мяса превышены нормы содержания бактерий. В шашлыках «Велком», «МясновЪ», «Рамфуд», «Слово мясника» и «Черкизово» эксперты нашли кишечную палочку, в «Малаховском» — бактерии листерии, а в шашлыке «ДмитроГорский продукт» к ним добавились и сальмонеллы.

«Роскачество» проверило и то, насколько каждый шашлык является «мясным». В этом случае изучалось, какая доля мяса по отношению к маринаду и овощам содержится в продукте. В тройку лучших по этому показателю марок вошли Череповецкий мясокомбинат, Globus и «Ближние горки».

Специалисты также выяснили, каким должен быть идеальный кусок мяса для шашлыка, чтобы он оказался равномерно прожарен. Исследование показало, что средний вес куска мяса должен составлять от 30 до 90 г. С этой точки зрения лучшими стали три марки — «ФРЭШ», «Жар мясо» и «Каждый день».