В Латвии рассказали о последствиях плохих отношений с Россией

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс рассказал о влиянии плохих отношений с Россией на латвийскую экономику, сообщает RT со ссылкой на Dienas Bizness.
Напряжение в двусторонних отношениях и санкционное противостояние Запада и России негативно повлияли на экономику страны, отметил Матисс.
«Если смотреть на транзитную отрасль, то за последние годы мы видим существенное падение на 30 процентов, что связано с этими „экономическими войнами“. Также пострадала и отрасль пищевой промышленности», — рассказал бывший латвийский министр.
Россия была и остается важным торговым партнером страны. Особенно явно это видно в области транзита, «развивать который у нас нет особо другой возможности, если не в сотрудничестве с Россией», подчеркнул политик.
По словам Матисса, любое улучшение отношений между США и Россией пойдет Латвии только на пользу. Стране необходимо развивать сотрудничество с Россией, как в экономическом, так и в политическом плане.
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