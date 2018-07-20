В Латвии рассказали о последствиях плохих отношений с Россией

Странам необходимо сотрудничать в экономической и политической сферах, отметил латвийский политик.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Экс-министр сообщения Латвии Анрийс Матисс рассказал о влиянии плохих отношений с Россией на латвийскую экономику, сообщает RT со ссылкой на Dienas Bizness.

Напряжение в двусторонних отношениях и санкционное противостояние Запада и России негативно повлияли на экономику страны, отметил Матисс.

«Если смотреть на транзитную отрасль, то за последние годы мы видим существенное падение на 30 процентов, что связано с этими „экономическими войнами“. Также пострадала и отрасль пищевой промышленности», — рассказал бывший латвийский министр.

Россия была и остается важным торговым партнером страны. Особенно явно это видно в области транзита, «развивать который у нас нет особо другой возможности, если не в сотрудничестве с Россией», подчеркнул политик.

По словам Матисса, любое улучшение отношений между США и Россией пойдет Латвии только на пользу. Стране необходимо развивать сотрудничество с Россией, как в экономическом, так и в политическом плане.