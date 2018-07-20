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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Техдиректора новошешминской нефтегазовой компании оштрафовали за загрязнение почвы, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
Специалисты Минэкологии и сотрудники Татарской природоохранной прокуратуры выяснили, что в Новошешминском районе используется нефтепровод, не соответствующий стандартам промышленной безопасности.
Почва вокруг сооружения оказалась загрязнена на площади 30 квадратных метров, ущерб окружающей среде превысил 93 тысячи рублей.
При этом организация АО «Шешмаойл» скрыла информацию об аварии от компетентных органов.
Техдиректора компании оштрафовали по статьям «Порча земель» и «Сокрытие экологической информации». Прокуратура также потребовала устранить розлив и починить нефтепровод.
В итоге загрязненный участок рекультивировали, а причиненный ущерб был возмещен. Чтобы исключить повторные инциденты, предприятие начало работы по замене участка нефтепровода.
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