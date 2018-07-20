МИД РФ прокомментировал поправки Японии в закон о Южных Курилах

Парламент Японии принял ряд поправок в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» от 1982 года.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Поправки в закон о Южных Курилах, которые приняла Япония, противоречат договоренностям с Россией на высшем уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий Департамента информации и печати МИД РФ.

Ранее японский парламент принял ряд поправок в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» от 1982 года.

В комментарии МИД говорится, что неясно, зачем японские законодатели «вытащили на свет» для обновления правовой акт, который был принят в эпоху далеких от дружбы и сотрудничества двусторонних отношений с Москвой, сейчас, когда связи между Россией и Японией развиваются в русле решений лидеров двух стран.

Отмечается, что принятые поправки противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах.

В сентябре прошлого года Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили возможности ведения совместной деятельности на островах в пяти областях: марикультуре, тепличном хозяйстве, туризме, ветроэнергетике и переработке мусора.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи и надеется содействовать решению территориальной проблемы путем развития экономических отношений двух стран.