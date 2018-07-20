С начала туристического сезона Тетюши посетили 35 теплоходов

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Фото: tetyushy.ru
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). С начала текущего туристического сезона Тетюши посетили 35 теплоходных и 36 автобусных туров, пишет местная газета «Тетюшские зори».
Заместитель директора Музея истории Тетюшского края Анастасия Вишнякова рассказала, что Тетюши посетили гости из разных регионов России и зарубежья.
Среди них были участники конкурса «Битва хоров» и международного фестиваля «Буа: Пространство диалога», а также путешественники из Франции, Англии, Швейцарии, США, Финляндии, Мексики, Германии, Латвии, Казахстана, Беларуси и Украины.
Большой интерес у жителей города вызвал экскурсионный маршрут «Маленький город с широкой душой», который ведет из Тетюш в деревню Долгая Поляна.
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В городе побывали участники конкурса «Битва хоров» и фестиваля «Буа: Пространство диалога», а также путешественники из разных стран.
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