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Татар-информ

20 июля 2018, 23:36

Общество

С начала туристического сезона Тетюши посетили 35 теплоходов

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Фото: tetyushy.ru

В городе побывали участники конкурса «Битва хоров» и фестиваля «Буа: Пространство диалога», а также путешественники из разных стран.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). С начала текущего туристического сезона Тетюши посетили 35 теплоходных и 36 автобусных туров, пишет местная газета «Тетюшские зори».

Заместитель директора Музея истории Тетюшского края Анастасия Вишнякова рассказала, что Тетюши посетили гости из разных регионов России и зарубежья.

Среди них были участники конкурса «Битва хоров» и международного фестиваля «Буа: Пространство диалога», а также путешественники из Франции, Англии, Швейцарии, США, Финляндии, Мексики, Германии, Латвии, Казахстана, Беларуси и Украины.

Большой интерес у жителей города вызвал экскурсионный маршрут «Маленький город с широкой душой», который ведет из Тетюш в деревню Долгая Поляна.

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