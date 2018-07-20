Закрылась вторая смена юнармейского лагеря ПФО «Гвардеец»

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Нижегородской области торжественно завершилась вторая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец – 1», сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.
В течение второй смены в двух лагерях «Гвардеец – 1» (Нижегородская область) и «Гвардеец – 2» (город Пенза) прошли спортивную и военную подготовку 360 школьников из 10-х и 11-х классов.
Среди них – ребята из кадетских учебных заведений Татарстана: чистопольской, камскоустьинской, болгарской, черемшанской, мензелинской, набережночелнинской школ.
В течение смены ребята занимались тактической, огневой, специальной, строевой подготовкой, совершали полевые выходы, сдавали нормы ГТО, состязались в спортивных играх, а также ездили на экскурсии.
На торжественной части закрытия смены гвардейцы продемонстрировали навыки в военизированной эстафете «Юнармейский маршрут» и приняли Юнармейскую присягу.
Ребятам вручили наручные часы, сувениры с эмблемой «Гвардейца» и диск с фильмом о жизни в лагере. Также состоялось награждение победителей эстафеты и команд, ставших лучшими в спортивных состязаниях в течение смены.
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