Закрылась вторая смена юнармейского лагеря ПФО «Гвардеец»

Во второй смене лагеря принимали участие татарстанские кадеты.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Нижегородской области торжественно завершилась вторая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец – 1», сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.



В течение второй смены в двух лагерях «Гвардеец – 1» (Нижегородская область) и «Гвардеец – 2» (город Пенза) прошли спортивную и военную подготовку 360 школьников из 10-х и 11-х классов.



Среди них – ребята из кадетских учебных заведений Татарстана: чистопольской, камскоустьинской, болгарской, черемшанской, мензелинской, набережночелнинской школ.

В течение смены ребята занимались тактической, огневой, специальной, строевой подготовкой, совершали полевые выходы, сдавали нормы ГТО, состязались в спортивных играх, а также ездили на экскурсии.



На торжественной части закрытия смены гвардейцы продемонстрировали навыки в военизированной эстафете «Юнармейский маршрут» и приняли Юнармейскую присягу.

Ребятам вручили наручные часы, сувениры с эмблемой «Гвардейца» и диск с фильмом о жизни в лагере. Также состоялось награждение победителей эстафеты и команд, ставших лучшими в спортивных состязаниях в течение смены.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанские кадеты заняли второе место в соревнованиях по футболу.