Сегодня в три часа ночи 35 населенных пунктов оказались обесточенными.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Аксубаевском районе восстановили электроэнергию после ночного аварийного отключения, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня в три часа ночи 35 населенных пунктов оказались обесточенными. Без электричества остались более трех тысяч жилых домов.

В течение получаса электроснабжение восстановили сотрудники аварийных служб. В данный момент специалисты выясняют, что стало причиной аварии.