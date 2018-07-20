Два легкоатлета из Татарстана прошли допинг-контроль для участия в чемпионате Европы

6 августа в Берлине начнется чемпионат Европы по легкой атлетике, но выступать российские спортсмены будут под нейтральным флагом.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ», Артур Шипилов). Двое татарстанских легкоатлетов смогли преодолеть допинговый фильтр WADA, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Анна Крылова, которая специализируется в тройном прыжке, и Ринас Ахмадеев, бегун на дистанции 5 тыс. метров, получили допуск Международной ассоциации легкоатлетических федераций для участия в чемпионате Европы.

Соревнование будет проходить в Берлине с 6 по 12 августа. Окончательное решение по поводу участия в чемпионате Европы будет принято после выступления спортсменов на чемпионате России, который в данный момент проходит в Казани.

Процедура получения разрешения значительно усложнилась после допингового скандала, начавшегося в 2015 году, из-за которого российские легкоатлеты допускаются к участию на международных соревнованиях только под нейтральным флагом.

На данный момент Международная ассоциация легкоатлетических федераций разрешила выступить 41 спортсмену из России.