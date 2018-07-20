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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Жительница Казани оштрафована за попытку дать взятку начальнику колонии в Энгельсе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.
По данным следователей, в начале месяца 51-летняя женщина попыталась заплатить 20 тысяч рублей сотруднику УФСИН, чтобы улучшить условия содержания ее сына, осужденного за преступление против половой неприкосновенности.
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