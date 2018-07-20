51-летняя уроженка столицы Татарстана пыталась улучшить условия содержания сына, осужденного за преступление против половой неприкосновенности.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Жительница Казани оштрафована за попытку дать взятку начальнику колонии в Энгельсе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Саратовской области.

По данным следователей, в начале месяца 51-летняя женщина попыталась заплатить 20 тысяч рублей сотруднику УФСИН, чтобы улучшить условия содержания ее сына, осужденного за преступление против половой неприкосновенности.

Нарушительницу оштрафовали на 20 тысяч рублей по статье «Покушение на дачу взятки».