В Казани ограничат движение по улицам Минская, Туганлык и Айдинова

Рекомендуем
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Казани временно ограничат движение транспорта по улицам Минская, Туганлык и Айдинова, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
С 22 часов 27 июля до 6 часов 30 июля будет закрыта проезжая часть по улице Минская в месте ее пересечения с улицей Фучика. В это же время нельзя будет проехать по улице Туганлык в районе дома № 8а и по улице Дуслык в районе дома № 34 по Мамадышскому тракту. Причина перекрытия движения заключается в реконструкции и ремонте тепловодов.
Кроме того, с 20 июля до 18 августа из-за ремонта проезжей части будет закрыт проезд по улице Айдинова на участке от улицы Спартаковская до улицы Островского.
Представители регионов России и зарубежных стран поделились впечатлениями от первых дней пребывания в детском лагере.
Пресмыкающихся обнаружили в лесопосадке возле дома №41.
На всех пяти направлениях обучение будет вестись на татарском языке.
Культовый объект разместится в здании пустовавшей сторожки, переданном в распоряжение Русской Православной старообрядческой церкви.
Причинами перекрытия движения станут реконструкция тепловодов и ремонт дорожного полотна.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Сегодня в три часа ночи 35 населенных пунктов оказались обесточенными.
6 августа в Берлине начнется чемпионат Европы по легкой атлетике, но выступать российские спортсмены будут под нейтральным флагом.
51-летняя уроженка столицы Татарстана пыталась улучшить условия содержания сына, осужденного за преступление против половой неприкосновенности.
Авария произошла на перекрестке неподалеку от села Габишево.
Заседание совета директоров провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.
В Калининграде с участием Президента России Владимира Путина будут подведены итоги чемпионата мира по футболу.