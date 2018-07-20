В Казани ограничат движение по улицам Минская, Туганлык и Айдинова

Причинами перекрытия движения станут реконструкция тепловодов и ремонт дорожного полотна.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Казани временно ограничат движение транспорта по улицам Минская, Туганлык и Айдинова, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 22 часов 27 июля до 6 часов 30 июля будет закрыта проезжая часть по улице Минская в месте ее пересечения с улицей Фучика. В это же время нельзя будет проехать по улице Туганлык в районе дома № 8а и по улице Дуслык в районе дома № 34 по Мамадышскому тракту. Причина перекрытия движения заключается в реконструкции и ремонте тепловодов.

Кроме того, с 20 июля до 18 августа из-за ремонта проезжей части будет закрыт проезд по улице Айдинова на участке от улицы Спартаковская до улицы Островского.