В Лаишевском районе лоб в лоб столкнулись легковушка и эвакуатор «ГАЗель»

Авария произошла на перекрестке неподалеку от села Габишево.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Лаишевском районе лоб в лоб столкнулись легковое авто и эвакуатор «ГАЗель», сообщили пользователи социальных сетей.

Авария произошла на перекрестке неподалеку от села Габишево.

От мощного удара оба автомобиля получили серьёзные повреждения. Информации о пострадавших и причине ДТП пока не поступало.