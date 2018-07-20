Совет директоров «Татнефти» рассмотрел перспективы инновационного развития компании

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Фото: tatneft.ru, tatarstan.ru
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Совет директоров ПАО «Татнефть» проанализировал результаты реализуемого с 2016 года проекта по разработке и внедрению инновационной стратегии компании.
Провел заседание, состоявшееся в Доме Правительства РТ, Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба «Татнефти».
На заседании было отмечено, что за два года отмечен рост эффективности портфеля НИОКР и ОПР, а также инвестиций в создание инноваций. Создан и начал свою работу Центр технологического развития, призванный решать связанные с разведкой и добычей бизнес-вызовы и внедрять методы управления инновационной деятельностью.
Отдельно обсуждался вопрос повышения эффективности взаимоотношений с инвесторами. В том числе шла речь о необходимости улучшения таргетирования инвесторов, внедрения современных коммуникационных инструментов и вовлечения лидеров бизнес-направлений компании в общение с инвесторами и аналитиками.
Кроме того, совет директоров проанализировал ход реализации первого этапа масштабной реконструкции Нижнекамской ТЭЦ и рассмотрел итоги исполнения бюджета компании за первое полугодие 2018-го, утвердил бюджет на III квартал. Был рассмотрен и ряд иных вопросов.
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