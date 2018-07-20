Главное
Жительница Казани вызвала спасателей, обнаружив в парке на Волгоградской змей

Татар-информ

20 июля 2018, 08:45

Экономика и финансыОфициальная хроника

Совет директоров «Татнефти» рассмотрел перспективы инновационного развития компании

Рекомендуем

Фото: tatneft.ru, tatarstan.ru

Заседание совета директоров провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Совет директоров ПАО «Татнефть» проанализировал результаты реализуемого с 2016 года проекта по разработке и внедрению инновационной стратегии компании.

Провел заседание, состоявшееся в Доме Правительства РТ, Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба «Татнефти».

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ‚Ð° Ð´Ð¸Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð² ÐŸÐÐž &quot;Ð¢Ð°Ñ‚Ð½ÐµÑ„Ñ‚ÑŒ&quot;. ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ ÐŸÑ€ÐµÐ´ÑÐµÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ‚Ð° Ð´Ð¸Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð², ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

На заседании было отмечено, что за два года отмечен рост эффективности портфеля НИОКР и ОПР, а также инвестиций в создание инноваций. Создан и начал свою работу Центр технологического развития, призванный решать связанные с разведкой и добычей бизнес-вызовы и внедрять методы управления инновационной деятельностью.

Отдельно обсуждался вопрос повышения эффективности взаимоотношений с инвесторами. В том числе шла речь о необходимости улучшения таргетирования инвесторов, внедрения современных коммуникационных инструментов и вовлечения лидеров бизнес-направлений компании в общение с инвесторами и аналитиками.

Ð—Ð°ÑÐµÐ´Ð°Ð½Ð¸Ðµ Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ‚Ð° Ð´Ð¸Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð² ÐŸÐÐž &quot;Ð¢Ð°Ñ‚Ð½ÐµÑ„Ñ‚ÑŒ&quot;. ÐŸÑ€Ð¾Ð²Ð¾Ð´Ð¸Ñ‚ ÐŸÑ€ÐµÐ´ÑÐµÐ´Ð°Ñ‚ÐµÐ»ÑŒ Ð¡Ð¾Ð²ÐµÑ‚Ð° Ð´Ð¸Ñ€ÐµÐºÑ‚Ð¾Ñ€Ð¾Ð², ÐŸÑ€ÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ‚ Ð ÐµÑÐ¿ÑƒÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ¸ Ð¢Ð°Ñ‚Ð°Ñ€ÑÑ‚Ð°Ð½ Ð .Ð. ÐœÐ¸Ð½Ð½Ð¸Ñ…Ð°Ð½Ð¾Ð².

Кроме того, совет директоров проанализировал ход реализации первого этапа масштабной реконструкции Нижнекамской ТЭЦ и рассмотрел итоги исполнения бюджета компании за первое полугодие 2018-го, утвердил бюджет на III квартал. Был рассмотрен и ряд иных вопросов. 

Реклама

Следующая новость

Минниханов: Каждый самозанятый должен стремиться к тому, чтобы стать ИП
Новости дня
11:14
Татарстан вошел в тройку лидеров по переработке пластика

В республике действует пять предприятий по переработке пластиковой тары.

11:04
Приехавшие на форум «Сэлэт» дети были приятно удивлены условиями проживания

Представители регионов России и зарубежных стран поделились впечатлениями от первых дней пребывания в детском лагере.

10:57
ЦБ лишил лицензии Южный региональный банк
10:45
Жительница Казани вызвала спасателей, обнаружив в парке на Волгоградской змей

Пресмыкающихся обнаружили в лесопосадке возле дома №41.

10:44
«Роскачество» определило лучший шашлык
10:38
Умерла первая жена Высоцкого – народная артистка России Иза Высоцкая
10:30
В КФУ открылись пять направлений по подготовке педкадров для национальной системы образования

На всех пяти направлениях обучение будет вестись на татарском языке.

10:16
В Латвии рассказали о последствиях плохих отношений с Россией
10:07
На Арском кладбище Казани появится новая часовня для поминовения усопших старообрядцев

Культовый объект разместится в здании пустовавшей сторожки, переданном в распоряжение Русской Православной старообрядческой церкви.

09:56
Жительницу Калининграда заподозрили в госизмене
09:42
МИД РФ прокомментировал поправки Японии в закон о Южных Курилах
09:32
В Казани ограничат движение по улицам Минская, Туганлык и Айдинова

Причинами перекрытия движения станут реконструкция тепловодов и ремонт дорожного полотна.

09:30
В ИА «Татар-информ» расскажут о капитальном ремонте социальных объектов в РТ

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

09:27
В Аксубаевском районе восстановили электроэнергию после ночного аварийного отключения

Сегодня в три часа ночи 35 населенных пунктов оказались обесточенными.

09:22
Два легкоатлета из Татарстана прошли допинг-контроль для участия в чемпионате Европы

6 августа в Берлине начнется чемпионат Европы по легкой атлетике, но выступать российские спортсмены будут под нейтральным флагом.

09:11
Жительница Казани оштрафована за попытку дать взятку начальнику колонии в Энгельсе

51-летняя уроженка столицы Татарстана пыталась улучшить условия содержания сына, осужденного за преступление против половой неприкосновенности.

09:09
Цукерберг заявил о наличии доказательств вмешательства РФ в выборы
08:54
ЦБ лишил лицензии Тагилбанк
08:53
В Лаишевском районе лоб в лоб столкнулись легковушка и эвакуатор «ГАЗель»

Авария произошла на перекрестке неподалеку от села Габишево.

08:45
Совет директоров «Татнефти» рассмотрел перспективы инновационного развития компании

Заседание совета директоров провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

08:28
Bloomberg: Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе
08:08
СМИ: Полиция Британии установила двоих подозреваемых в отравлении Скрипалей
07:52
Бывший командующий ВМС Украины предложил заминировать Азовское море
07:38
Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетит Калининград

В Калининграде с участием Президента России Владимира Путина будут подведены итоги чемпионата мира по футболу.

07:30
Подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена признал вину
События