Бывший командующий ВМС Украины предложил заминировать Азовское море

По мнению Сергея Гайдука, установка мин предотвратит возможные агрессивные действия со стороны ВМФ России.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Бывший командующий Военно-морскими силами Украины в 2014 – 2016 годах вице-адмирал Сергей Гайдук предложил заминировать Азовское море для предотвращения возможных агрессивных действий со стороны Военно-морского флота России. Он сказал об этом в эфире «Громадське радио».

Сергей Гайдук пояснил, что речь идет об установке не классических морских мин, имеющих ограничения по глубине, а «взрывных (с противодесантными минами) и неразрывных заграждений».

Также экс-глава ВМС Украины поддержал предложение адмирала запаса Игоря Кабаненко о конвоировании гражданских судов, следующих в украинские порты на Азовском море, военными кораблями.

Кроме того, Гайдук посоветовал регулярно проводить учения на Азовском побережье, чтобы уменьшить вероятность возможного российского десанта.