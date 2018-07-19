Подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена признал вину

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Задержанный в Казахстане по подозрению в причастности к убийству бронзового призера Олимпиады 2014 года в Сочи фигуриста Дениса Тена признал вину. Об этом рассказал прокурор Алматы Берик Жуйриктаев, передает РИА Новости.
Задержанный – 24-летний уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов. В присутствии адвоката он дал признательные показания и сейчас помещен в следственный изолятор, пояснил прокурор.
До этого МВД Казахстана сообщило о задержании одного из подозреваемых в убийстве спортсмена. Поиски второго подозреваемого продолжаются.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне днем в Алматы неизвестные попытались украсть с автомобиля Дениса Тена зеркала. Фигурист попытался помешать злоумышленникам, но получил удар ножом. Спортсмен скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.
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