Подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена признал вину

Задержанный молодой человек помещен в следственный изолятор.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Задержанный в Казахстане по подозрению в причастности к убийству бронзового призера Олимпиады 2014 года в Сочи фигуриста Дениса Тена признал вину. Об этом рассказал прокурор Алматы Берик Жуйриктаев, передает РИА Новости.

Задержанный – 24-летний уроженец Жамбылской области Нуралы Киясов. В присутствии адвоката он дал признательные показания и сейчас помещен в следственный изолятор, пояснил прокурор.

До этого МВД Казахстана сообщило о задержании одного из подозреваемых в убийстве спортсмена. Поиски второго подозреваемого продолжаются.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне днем в Алматы неизвестные попытались украсть с автомобиля Дениса Тена зеркала. Фигурист попытался помешать злоумышленникам, но получил удар ножом. Спортсмен скончался в больнице, несмотря на усилия врачей.