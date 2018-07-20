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Татар-информ

20 июля 2018, 06:54

ПолитикаОбщество

ВКС РФ успешно испытали модернизированную ракету ПРО

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Испытания были проведены на максимальных режимах.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). На расположенном на территории Казахстана полигоне Сары-Шаган Воздушно-космические силы России успешно испытали модернизированную ракету системы противоракетной обороны. Об этом пишет газета Министерства обороны РФ «Красная звезда».

Издание отмечает, что испытания были проведены на максимальных режимах. Скорость ракеты составляла около 4 км/с.

Заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько, комментируя итоги испытаний, заметил, что ракета системы ПРО успешно « поразила условную цель в установленное время».

Новая ракета скоро должна поступить в серийное производство. Постепенно она заменит иные образцы, стоящие на вооружении с 1995 года. 

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