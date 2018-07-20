Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетит Калининград

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня посетит Калининград. Там сегодня подведут итоги недавно завершившегося в России футбольного мундиаля.
Совместное заседание Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета АНО «Оргкомитет "Россия-2018"» пройдет при участии Президента России Владимира Путина.
Как сообщается на официальном сайте Кремля, ключевой темой заседания станет обсуждение концепции эффективного использования наследия ЧМ-2018, а также подведение итогов организации турнира.
Ожидается, что на заседание соберутся руководители всех 11 регионов России, принимавших игры чемпионата. Также стало известно, что Владимир Путин пригласил в Калининград игроков российской сборной по футболу во главе с ее наставником Станиславом Черчесовым.
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