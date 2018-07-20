IX Всероссийский форум татарских религиозных деятелей подведет итоги работы

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(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). На пленарном заседании, которое состоится сегодня в казанском ГТРК «Корстон», будут подведены итоги двухдневной работы IX Всероссийского форума татарских религиозных деятелей. В обсуждении резолюции по ключевым вопросам секционных заседаний примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.
В течение двух дней 1100 представителей мусульманского духовенства со всего Татарстана и из 70 регионов России обсуждали такие темы, как выявление связанных с исламской религией известных священных мест и разработка туристических маршрутов, опыт и проблемы, накопленные в области религиозного образования детей, вопросы реализации концепции «Ислам и татарский мир» и роль религиозных деятелей в выявлении и возрождении духовного наследия татарского народа.
Завтра все участники форума отправятся в древний Болгар, где примут участие в «Изге Болгар жыены» – торжествах по случаю очередной годовщины принятия ислама Волжской Булгарией.
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Президент Татарстана примет участие в работе пленарного заседания и принятии общей резолюции по итогам форума.
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