IX Всероссийский форум татарских религиозных деятелей подведет итоги работы

Президент Татарстана примет участие в работе пленарного заседания и принятии общей резолюции по итогам форума.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). На пленарном заседании, которое состоится сегодня в казанском ГТРК «Корстон», будут подведены итоги двухдневной работы IX Всероссийского форума татарских религиозных деятелей. В обсуждении резолюции по ключевым вопросам секционных заседаний примет участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В течение двух дней 1100 представителей мусульманского духовенства со всего Татарстана и из 70 регионов России обсуждали такие темы, как выявление связанных с исламской религией известных священных мест и разработка туристических маршрутов, опыт и проблемы, накопленные в области религиозного образования детей, вопросы реализации концепции «Ислам и татарский мир» и роль религиозных деятелей в выявлении и возрождении духовного наследия татарского народа.

Завтра все участники форума отправятся в древний Болгар, где примут участие в «Изге Болгар жыены» – торжествах по случаю очередной годовщины принятия ислама Волжской Булгарией.