Главное
В Татарстане женщина зарубила, расчленила и зарыла во дворе бывшего мужа

Татар-информ

20 июля 2018, 05:39

Общество

Соцработники Елабуги обходят пенсионеров

Рекомендуем

До конца августа 2018 года соцработники посетят почти 200 пожилых людей.

(Елабуга, 20 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Социальные работники Елабуги начали обход пенсионеров, претендующих на льготу по оплате взноса за капремонт. Всего до конца августа специалисты посетят более 200 пожилых, сообщают в управлении социальной защиты населения.

Напомним, с июня пенсионерам старше 70 лет за оплату графы «капремонт» государство компенсирует половину стоимости, тем же, кому за 80, полагается полный возврат. Одно из главных условий – пожилые должны быть собственниками квартиры. Таких получателей льгот в Елабуге свыше 7 тыс. человек, а вот у 205 пенсионеров необходимо выяснить, являются ли они собственниками жилья или нет.

О своем визите социальные работники предупреждают пенсионеров за день, кроме того, они обязаны предъявить удостоверение. «В ходе обхода мы не только выясняем, является ли пенсионер собственником жилья или нет, но сразу же принимаем у него заявление на оформление субсидии, поэтому этим пожилым не нужно будет приходить к нам», – отмечает заведующая отделом социального обслуживания на дому ЦСОН «Доверие» Алия Галялтдинова.

Принцип предоставления компенсации – заявительный. Для ее оформления нужно обратиться в управление соцзащиты с письменным заявлением, либо соцработник делает это на дому. Исключением являются федеральные льготники, чьи данные уже есть в базе управления соцзащиты.

Размер компенсации рассчитывается исходя из утвержденного в регионе минимального размера взноса на один кв. м. общей площади жилья. В каждом регионе эти нормы свои, поэтому если пенсионер-собственник проживает в просторной квартире с метражом больше стандарта, то рассчитанная ему компенсация может покрыть платеж за капремонт лишь частично. В Татарстане норматив на одинокого пенсионера равен 40 кв. м.

 

Реклама

Следующая новость

Автогородок в Нижнекамске превратят в миниатюрный европейский город
Новости дня
08:08
СМИ: Полиция Британии установила двоих подозреваемых в отравлении Скрипалей
07:52
Бывший командующий ВМС Украины предложил заминировать Азовское море
07:38
Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетит Калининград

В Калининграде с участием Президента России Владимира Путина будут подведены итоги чемпионата мира по футболу.

07:30
Подозреваемый в убийстве фигуриста Дениса Тена признал вину
07:21
Главу Нацразведки США рассмешило приглашение Путину посетить Вашингтон
07:04
IX Всероссийский форум татарских религиозных деятелей подведет итоги работы

Президент Татарстана примет участие в работе пленарного заседания и принятии общей резолюции по итогам форума.

06:54
ВКС РФ успешно испытали модернизированную ракету ПРО
06:38
В Казахстане задержали предполагаемого убийцу фигуриста Дениса Тена
06:25
Посольство РФ запросило разъяснения по поводу ареста Марии Бутиной
06:08
Трамп допустил, что может стать «злейшим врагом» Путина
05:39
Соцработники Елабуги обходят пенсионеров

До конца августа 2018 года соцработники посетят почти 200 пожилых людей.

04:58
Министр сельского хозяйства Марат Ахметов облетел поля Менделеевского района

В ходе визита глава минсельхоза облетел поля, встретился с руководителями сельхозформирований, которые рассказали о результатах своей работы и планах.

03:39
В Агрызском районе заасфальтируют 12 км дороги между двумя селами

Дорога будет заасфальтирована между селами Ямурзино и Салауши в Агрызском районе.

02:08
В лагере «Байтик» открывается смена «Экологическая кругосветка»

Эко-смена на базе лагеря Байтик проходит уже четвертый год.

01:37
Автогородок в Нижнекамске превратят в миниатюрный европейский город

По задумке архитекторов, Автогородок напомнит маленькую Голландию по цветовым решениям, дизайну и конструктиву.

00:27
В Альметьевске выявили лучших мастеров среди строителей

Награждение каменщиков и других участников конкурса будет проходить в августе в День строителя.

19.07 23:58
Впервые найдены останки детеныша древней змеи в янтаре
19.07 23:50
В Черногории ответили на критику Трампа
19.07 23:44
В музее Боратынского Михаил Коренев ответит на топ-30 вопросов о гитарах и укулеле

С 22 июля музыкант возобновляет цикл мастер-классов, семинаров и лекций в музее Боратынского.

19.07 23:30
Трамп хочет пригласить Путина в Вашингтон
19.07 23:16
«Русским блоком» открылся XII сезон фестиваля джаза и импровизации Ольги Скепнер «JAZZ в Кремле»

Раскованные и даже несколько расслабленные на сцене музыканты много общались со зрителем и шутили, пусть не всегда удачно, но каждый раз очень тепло.

19.07 23:00
Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест экс-главы Каталонии
19.07 22:48
Трамп отверг предложение Путина о взаимных допросах
19.07 22:36
Возвращение Чичеровой: итоги первого дня чемпионата России по легкой атлетике в Казани

На Центральном стадионе олимпийская чемпионка вернулась в большой спорт, а татарстанцы вышли в четыре финала соревнований.

19.07 22:24
В Нижнекамске прошел вечер поэтессы Марии Логиновой в рамках проекта «Литературный корабль»

Литературно-музыкальный вечер под названием «Жизнь прекрасна» организовала Нижнекамская центральная библиотека.

События

19 июляАйрат Фаррахов: Оппозиция не имеет конструктивных предложений по повышению пенсий

19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018

19 июля«Ходят как в музей»: на могиле Хании Фархи установили надгробный камень

18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе

18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям

18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин

18 июляКлиенты компании «Этажи» получат сниженную ставку по ипотеке от банка «ВТБ» (ПАО)