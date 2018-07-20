Соцработники Елабуги обходят пенсионеров

До конца августа 2018 года соцработники посетят почти 200 пожилых людей.

(Елабуга, 20 июля, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Социальные работники Елабуги начали обход пенсионеров, претендующих на льготу по оплате взноса за капремонт. Всего до конца августа специалисты посетят более 200 пожилых, сообщают в управлении социальной защиты населения.



Напомним, с июня пенсионерам старше 70 лет за оплату графы «капремонт» государство компенсирует половину стоимости, тем же, кому за 80, полагается полный возврат. Одно из главных условий – пожилые должны быть собственниками квартиры. Таких получателей льгот в Елабуге свыше 7 тыс. человек, а вот у 205 пенсионеров необходимо выяснить, являются ли они собственниками жилья или нет.

О своем визите социальные работники предупреждают пенсионеров за день, кроме того, они обязаны предъявить удостоверение. «В ходе обхода мы не только выясняем, является ли пенсионер собственником жилья или нет, но сразу же принимаем у него заявление на оформление субсидии, поэтому этим пожилым не нужно будет приходить к нам», – отмечает заведующая отделом социального обслуживания на дому ЦСОН «Доверие» Алия Галялтдинова.

Принцип предоставления компенсации – заявительный. Для ее оформления нужно обратиться в управление соцзащиты с письменным заявлением, либо соцработник делает это на дому. Исключением являются федеральные льготники, чьи данные уже есть в базе управления соцзащиты.

Размер компенсации рассчитывается исходя из утвержденного в регионе минимального размера взноса на один кв. м. общей площади жилья. В каждом регионе эти нормы свои, поэтому если пенсионер-собственник проживает в просторной квартире с метражом больше стандарта, то рассчитанная ему компенсация может покрыть платеж за капремонт лишь частично. В Татарстане норматив на одинокого пенсионера равен 40 кв. м.