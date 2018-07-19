Министр сельского хозяйства Марат Ахметов облетел поля Менделеевского района

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Фото: mendeleevskyi.ru
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Заместитель премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов посетил с рабочим визитом Менделеевский район, сообщает ИЦ «Менделеевск».
В ходе рабочего визита глава минсельхоза облетел поля, встретился с руководителями местных сельхозформирований, которые рассказали о результатах своей деятельности и планах на будущее. Марат Ахметов призвал менделеевцев активно включаться в работу по разработке выделения грантовых средств кооперативам.
В текущем году в районе созданы три сельскохозяйственных кооператива – «Камай Агро», «Бондюжский» и «Заря». Каждый руководитель из этих хозяйств мог задать интересующие вопросы Марату Ахметову. В частности, главу ведомства спрашивали о субсидировании направлений сельского хозяйства, цене на молоко, развитии инфраструктуры на селе.
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