Министр сельского хозяйства Марат Ахметов облетел поля Менделеевского района

В ходе визита глава минсельхоза облетел поля, встретился с руководителями сельхозформирований, которые рассказали о результатах своей работы и планах.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). Заместитель премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов посетил с рабочим визитом Менделеевский район, сообщает ИЦ «Менделеевск».



В ходе рабочего визита глава минсельхоза облетел поля, встретился с руководителями местных сельхозформирований, которые рассказали о результатах своей деятельности и планах на будущее. Марат Ахметов призвал менделеевцев активно включаться в работу по разработке выделения грантовых средств кооперативам.

В текущем году в районе созданы три сельскохозяйственных кооператива – «Камай Агро», «Бондюжский» и «Заря». Каждый руководитель из этих хозяйств мог задать интересующие вопросы Марату Ахметову. В частности, главу ведомства спрашивали о субсидировании направлений сельского хозяйства, цене на молоко, развитии инфраструктуры на селе.