В Агрызском районе заасфальтируют 12 км дороги между двумя селами

Фото: agryz-rt.ru
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Агрызском районе РТ заасфальтируют 12 километров дороги между селами Ямурзино и Салауши, которые славятся своими фермерами, пишут «Агрызские вести».
Об этом сообщил Министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов в ходе своего рабочего визита в Агрызский район. Министр проинформировал и о предстоящем обновлении технической базы ООО «Агрофирма-Агрыз».
В ходе визита руководитель ведомства с главой района Валерием Макаровым совершили облет хлебных полей на вертолете, а затем встретились с руководством ООО «Агрофирма-Агрыз», директорами филиалов, фермерами, главами сельских поселений. Марат Ахметов дал высокую оценку уходу хлебных полей, отметил, что земля обработана должным образом, соблюдены все агротехнические мероприятия.
Затем гости ознакомились с продукцией местных фермеров. Семьи Ахмадеевых и Гончаровых в этом году выиграли гранты по 1,5 млн рублей каждая. Первые успешно занимаются выращиванием виктории, вторые возделывают чеснок и практикуют пчеловодство. Министр выразил восхищение усердием сельчан, начавших свой бизнес, а также призвал руководителей успешно провести агротехнические мероприятия во время жатвы.
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Дорога будет заасфальтирована между селами Ямурзино и Салауши в Агрызском районе.
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