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Татар-информ

20 июля 2018, 02:08

Здоровье и среда

В лагере «Байтик» открывается смена «Экологическая кругосветка»

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Эко-смена на базе лагеря Байтик проходит уже четвертый год.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). С 24 по 29 июля в оздоровительно-образовательном лагере «Байтик» (поселок Крутушка) открывается палаточный лагерь «Экологическая кругосветка», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Ребят ждут шесть дней, полных приключений, и череда необычных и интересных событий в кругу друзей.

Эко-смена на базе лагеря Байтик проходит уже четвертый год. В этом году у детей появится возможность познакомиться с Волжско-Камским природным заповедником и встретиться с представителями Русского географического общества, а также больше узнать о раздельном сборе мусора и истории юннатского движения.

По словам руководителя молодежной общественной организации «Будет чисто» РТ Дилары Сатиковой, эко-смены расширяют и углубляют знания детей по туризму и краеведению, повышают уровень экологической культуры.

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В лагере «Байтик» открывается смена «Экологическая кругосветка»

Эко-смена на базе лагеря Байтик проходит уже четвертый год.

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