В Альметьевске выявили лучших мастеров среди строителей

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Фото: zt116.ru
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). С 17 по 21 июля в Альметьевске проходит традиционный конкурс профессионального мастерства среди строителей, пишет «Знамя труда».
За звание лучшего соревнуются штукатуры, каменщики, маляры, плиточники и сварщики.
Прежде чем взяться за инструменты, строители ответили на теоретические вопросы. С теорией справились как молодые, так и опытные специалисты.
Впервые в конкурсе профмастерства приняли участие студенты политехнического техникума. Напарники Риназ Шакиров и Алмаз Гайфуллин вошли в десятку лучших в WorldSkills, прошедшем в ноябре в Казани, а сегодня встали на стартовую черту наравне с опытными каменщиками. Теорию ребята знаю на «отлично», но студенты пока не могут сочетать скорость с техникой. В итоге команда разделила третье место с каменщиками ООО «Домкор Строй» – тоже дебютантами конкурса профмастерства в Альметьевске.
Первое и второе места достались строителям ООО «Арслан». Награждать каменщиков и других участников конкурса будут в августе в День строителя.
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По задумке архитекторов, Автогородок напомнит маленькую Голландию по цветовым решениям, дизайну и конструктиву.
Награждение каменщиков и других участников конкурса будет проходить в августе в День строителя.
С 22 июля музыкант возобновляет цикл мастер-классов, семинаров и лекций в музее Боратынского.
Раскованные и даже несколько расслабленные на сцене музыканты много общались со зрителем и шутили, пусть не всегда удачно, но каждый раз очень тепло.
На Центральном стадионе олимпийская чемпионка вернулась в большой спорт, а татарстанцы вышли в четыре финала соревнований.
Литературно-музыкальный вечер под названием «Жизнь прекрасна» организовала Нижнекамская центральная библиотека.
Во время торжества ряд сотрудников Министерства внутренних дел удостоили государственных наград Республики Татарстан.
Доильные аппараты «Волга-агрегат» были закуплены в рамках муниципальной программы на средства нижнекамского бюджета.
Чемпионка мира по легкой атлетике прокомментировала свою победу в национальном первенстве, которое проходит в Казани.
Отбыв дисквалификацию за нарушений антидопинговых правил, легкоатлетка получила право выступать на российских соревнованиях.
По словам легкоатлетки, письмо от IAAF с разрешением ей участвовать в национальных соревнованиях стало для неё неожиданностью.
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Лидеру российских прыжков в высоту у женщин покорилась планка в два метра.
19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018