В Альметьевске выявили лучших мастеров среди строителей

Награждение каменщиков и других участников конкурса будет проходить в августе в День строителя.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). С 17 по 21 июля в Альметьевске проходит традиционный конкурс профессионального мастерства среди строителей, пишет «Знамя труда».

За звание лучшего соревнуются штукатуры, каменщики, маляры, плиточники и сварщики.

Прежде чем взяться за инструменты, строители ответили на теоретические вопросы. С теорией справились как молодые, так и опытные специалисты.

Впервые в конкурсе профмастерства приняли участие студенты политехнического техникума. Напарники Риназ Шакиров и Алмаз Гайфуллин вошли в десятку лучших в WorldSkills, прошедшем в ноябре в Казани, а сегодня встали на стартовую черту наравне с опытными каменщиками. Теорию ребята знаю на «отлично», но студенты пока не могут сочетать скорость с техникой. В итоге команда разделила третье место с каменщиками ООО «Домкор Строй» – тоже дебютантами конкурса профмастерства в Альметьевске.

Первое и второе места достались строителям ООО «Арслан». Награждать каменщиков и других участников конкурса будут в августе в День строителя.