Автогородок в Нижнекамске превратят в миниатюрный европейский город

По задумке архитекторов, Автогородок напомнит маленькую Голландию по цветовым решениям, дизайну и конструктиву.

(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске капитально обновят Автогородок, предназначенный для всех жителей 35-го и 36-го микрорайонов. Сейчас на строительной площадке кипит работа, уже видны очертания будущей зоны отдыха, сообщается на сайте Нижнекамского района.

Планируется, что Автогородок, сохранив свою основную функцию – способствовать приобщению детей к правилам дорожного движения, внешне превратится в миниатюрный европейский город.

Здесь появятся инсталляции домов в средневековом стиле, и дети, отправляясь в путешествие, словно будут прогуливаться по старинным уютным улочкам. По задумке архитекторов, это будет маленькая Голландия по цветовым решениям, дизайну и конструктиву. Возможно, в будущем изменится и название Автогородка.



Объект станет центром микрорайона, где будут проходить многочисленные городские праздники. Таким образом, зона отдыха будет предназначена не только для детской аудитории, но и для молодежи и взрослых, которые смогут здесь найти занятия по душе.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что более тысячи нижнекамцев попадут в новую школу и детский сад.