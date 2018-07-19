Автогородок в Нижнекамске превратят в миниатюрный европейский город

Фото: e-nkama.ru
(Казань, 20 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске капитально обновят Автогородок, предназначенный для всех жителей 35-го и 36-го микрорайонов. Сейчас на строительной площадке кипит работа, уже видны очертания будущей зоны отдыха, сообщается на сайте Нижнекамского района.
Планируется, что Автогородок, сохранив свою основную функцию – способствовать приобщению детей к правилам дорожного движения, внешне превратится в миниатюрный европейский город.
Здесь появятся инсталляции домов в средневековом стиле, и дети, отправляясь в путешествие, словно будут прогуливаться по старинным уютным улочкам. По задумке архитекторов, это будет маленькая Голландия по цветовым решениям, дизайну и конструктиву. Возможно, в будущем изменится и название Автогородка.
Объект станет центром микрорайона, где будут проходить многочисленные городские праздники. Таким образом, зона отдыха будет предназначена не только для детской аудитории, но и для молодежи и взрослых, которые смогут здесь найти занятия по душе.
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