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Татар-информ

19 июля 2018, 23:58

Наука и образование

Впервые найдены останки детеныша древней змеи в янтаре

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У ископаемого детеныша отсутствует череп, сохранились лишь 4 см скелета.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Палеонтологи Альбертского университета в Канаде впервые обнаружили останки детеныша древней змеи в янтаре, сообщает «Газета.Ru». 

99 млн лет назад на территории, где сейчас находится Мьянма, детеныш появился на свет, но почти сразу на него упала капля древесной смолы. 

Кусочек янтаря хранился в частной коллекции, владелец долгое время считал, что в смоле застыла древняя многоножка. 

У ископаемого детеныша отсутствует череп и сохранились лишь 4 см скелета. 

По словам ученых, у детеныша особое строение позвонков, не встречавшееся до этого у других ископаемых змей подобного типа. Вид прозвали Xiaophis myanmarensis. Исследователи предположили, что он связан с современными змеями из Юго-Восточной Азии.

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