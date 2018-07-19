Впервые найдены останки детеныша древней змеи в янтаре

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(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Палеонтологи Альбертского университета в Канаде впервые обнаружили останки детеныша древней змеи в янтаре, сообщает «Газета.Ru».
99 млн лет назад на территории, где сейчас находится Мьянма, детеныш появился на свет, но почти сразу на него упала капля древесной смолы.
Кусочек янтаря хранился в частной коллекции, владелец долгое время считал, что в смоле застыла древняя многоножка.
У ископаемого детеныша отсутствует череп и сохранились лишь 4 см скелета.
По словам ученых, у детеныша особое строение позвонков, не встречавшееся до этого у других ископаемых змей подобного типа. Вид прозвали Xiaophis myanmarensis. Исследователи предположили, что он связан с современными змеями из Юго-Восточной Азии.
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