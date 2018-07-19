В Черногории ответили на критику Трампа

Дональд Трамп заявил, что в Черногории живут «очень агрессивные люди».

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Правительство Черногории прокомментировало критику американского лидера Дональда Трампа, заявив, что страна всегда проводила миролюбивую политику, сообщает RT.

Ранее Трамп во время интервью телеканалу Fox News отметил, что Черногория является маленькой страной, в которой живут «очень агрессивные люди».

В Подгорице добавили, что черноморский контингент участвует наравне с американцами в операциях в Афганистане. Черногорские власти подчеркнули, что сегодня размер страны не имеет значение, главное — «насколько страна дорожит свободой и демократией».