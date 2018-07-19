Трамп отверг предложение Путина о взаимных допросах

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(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Президент США Дональд Трамп отказался от идеи взаимного допроса, которую предложил глава РФ Владимир Путин во время переговоров в Хельсинки, сообщает RT.
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс выражает надежду, что Путин «позволит 12 обвинённым россиянам прибыть в Соединённые Штаты, чтобы доказать их вину или невиновность».
Во время переговоров в Хельсинки между Россией и США Владимир Путин предложил сотрудничество следственным органам Соединеных Штатов по делу 12 россиян. При этом российский лидер отметил, что от американской стороны ожидаются аналогичные шаги. Так, в ответ в США в присутствии российских следователей проведут допрос тех лиц, которых Москва подозревает в совершении преступлений на территории РФ.
13 июля Соединеные Штаты выдвинули новые обвинения в отношении дюжины российских граждан в рамках расследования дела о «вмешательстве в президентские выборы» в США.
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