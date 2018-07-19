«Русским блоком» открылся XII сезон фестиваля джаза и импровизации Ольги Скепнер «JAZZ в Кремле»

Раскованные и даже несколько расслабленные на сцене музыканты много общались со зрителем и шутили, пусть не всегда удачно, но каждый раз очень тепло.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). Сегодня на Пушечном дворе Казанского Кремля открылся XII сезон фестиваля импровизационной музыки «JAZZ в Кремле», а это значит, что до 23 августа каждый четверг под открытым небом будут звучать разнообразные стили и направления джаза и импровизации, собранные и привезенные в Казань с четырех континентов Ольгой Скепнер.

К сожалению, пусть и не очень большой подъем цен на билеты в этом году негативно сказался на посещаемости фестиваля: партер, рассчитанный на 480 мест, не был заполнен даже на треть. Билеты сюда стоили чуть больше тысячи рублей и, видимо, оказались не по карману казанским меломанам. Зато за большей частью вип-столов, расставленных вокруг кресел партера, расположились узнаваемые лица – казанские чиновники, музыканты и близкие к искусству люди. Самые бюджетные «входные» билеты на первый фестивальный вечер были раскуплены все (их было чуть больше полутысячи), причем еще за день до концерта: большая часть гостей осела на газонах с пледами, чашкой горячего чая или бокалом вина. Спустя пару минут после старта тех, кто не успел занять места на траве, пригласили на свободные кресла.

Благо погода явно благоволила оргкоманде «JAZZ в Кремле»: в день открытия буквально за четыре часа до начала концерта в историческом центре Казани прошел настоящий шквал с проливным дождем и резким ветром. Разгулявшись к двум часам дня, стихия отступила, дав организатором шанс привести площадку в порядок.

Атмосфере на фестивале Ольги Скепнер можно посвятить целую главу. Еще в прошлом году, перебравшись из усадьбы Сандецкого за стены Кремля, и сменив название, главный джазовый open-air Казани приобрел особый шарм. Камерная обстановка замкнутого пространства Пушечного двора, старинная кирпичная кладка, согретые последними лучами солнца минареты Кул Шарифа и выбеленные стены Кремля в сочетании с ресторанным сервисом, натертыми бокалами, белыми скатертями и вечерними нарядами дам – на закате все это и вовсе создавало впечатление параллельной реальности, мечты, сказки.

Хозяйка вечера, основательница и музыкальный директор «JAZZ в Кремле» Ольга Скепнер вышла на сцену спустя полчаса после объявленного начала в классическом черном платье в пол с сумасшедшим разрезом, моментально приковавшим к ней взгляды гостей. Ее по традиции сопровождал неизменный ведущий и директор фестиваля Михаил Волконадский, облаченный в «тотал уайт». Несколько пафосных речей о «великолепном городе», «великолепном чемпионате мира по футболу», «великолепной музыке», наконец, краткое представление – и со сцены разлилась удивительная завораживающая музыка. Российское джазовое трио LRK пианиста Евгения Лебедева, контрабасиста Антона Ревнюка и ударника Игната Кравцова открывало фестивальную программу.

Молодых музыкантов уже сейчас называют визитной карточкой и будущим российского джаза. Основавшись в 2013 году, бойз-бэнд уже к 2017-му вошел в обойму самых экспортируемых российских джазовых ансамблей: их гастрольные маршруты пролегли по Бельгии, Нидерландам, Польше, Эстонии, Швейцарии, США и Японии, плюс выступления на множестве российских фестивалей и концертных площадок. В основном LRK исполняют авторскую музыку – причудливый микс профессиональной школы (у Лебедева за плечами Гнесинка, а Ревнюк имеет просто огромный концертный опыт с мировыми звездами джаза), юношеского задора и жажды экспериментов.

«Русский блок» – так озаглавили первую часть выступления сами музыканты. Задорная авторская «Небылица», а затем и более мягкая «Забытая песня» была принята на «ура». Сочетание флера знакомых мотивов русской народной песни с чуть ли не роковыми ариями контрабаса, лирическими и чувственными, современными фортепианными зарисовками, явными барабанными ритмами и неожиданными блюзовыми проигрышами не оставили равнодушным никого. После патриотичного вступления LRK перенеслись в Токио, где совсем недавно у трио прошла серия концертов. По словам Евгения Лебедева, в перерывах между концертами музыканты один раз отправились на прогулку и заплутали в переходах токийского метро, на помощь им тут же пришел случайный прохожий, чудом оказавшийся русским. Так появилась новая композиция «Потерянный в Токио».

Лишенные пафоса, раскованные и даже несколько расслабленные на сцене музыканты много общались со зрителем, рассказывали байки из закулисной жизни и шутили, пусть не всегда удачно, но каждый раз очень тепло. После незатейливых «смол толк» они брались за инструмент, и дыхание захватывало уже у всех присутствующих. Чуть позже на сцену поднялся еще один гость фестиваля – немецкий трубач и пианист, профессор консерваторий Берлина и Дрездена и основатель крупнейшего в Берлине джаз-феста Себастиан Штудницки. С трио LRK Штудницки в этот вечер работал впервые, и союз музыкальных сил получился эффектным и по-настоящему удачным, музыканты исполняли в основном авторскую музыку Евгения Лебедева, но и немецкий музыкант привез в Казань несколько авторских электронных и джазовых в классическом понимании композиций, после исполнения которых всякий раз срывал овацию.

Фестивальная программа 13-го «JAZZа в Кремле» включает шесть концертов. Ровно через неделю, 26 июля, впервые в Казани выступит трио «футуриста джаза», японского пианиста и композитора BIGYUKI (Масаюки Хирано). Музыкант, получивший образование в США, привезет в Россию удивительную помесь техно и классической музыки, а компанию ему в этот вечер составит прославленный российский саксофонист Николай Моисеенко.

В третий джазовый четверг, 2 августа, к фестивалю Ольги Скепнер присоединится один из ведущих джазовых пианистов России Антон Баронин, который представит авторский проект Orchestra 2.0 с вокалистом Эмилем Гартом. Минимализм, как творческий метод, постмодернизм, как идеология, ирония, как неотъемлемый компонент творчества, группу можно смело назвать настоящими постмодернистами джаза. 9 августа в Казань приедет ключевая фигура джазового сообщества Санкт-Петербурга, пианист Андрей Кондаков. Вместе с голландской соул-певицей Эми Питерс он представит джаз-роковый проект Electric Project. Еще одним гостем вечера станет дуэт MOSHCHEE.

Блюз и авторская импровизационная музыка захватит фестивальный вечер 16 августа: на Пушечном дворе выступят признанный мэтр, певец и гитарист Леван Ломидзе, а также пианист и композитор Евгений Борец с программой Black. Фестиваль завершится 23 августа фееричным концертом трех прославленных див джазовой сцены – Мариам Мерабовой, Этери Бериашвили и Екатерины Балыкбаевой, которые представят новую программу под ироничным названием «Курочки мои».

Билеты на все концерты фестиваля еще можно найти в кассах города, их стоимость в зависимости от выбранного уровня комфорта составит от 500 до 1800 рублей. Гости «Джаза в Кремле» могут расположиться в партере, за столиками с ресторанным обслуживанием или в свободной зоне дворика, прихватив с собой пледы и термосы с горячим чаем.