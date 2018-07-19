Возвращение Чичеровой: итоги первого дня чемпионата России по легкой атлетике в Казани

На Центральном стадионе олимпийская чемпионка вернулась в большой спорт, а татарстанцы вышли в четыре финала соревнований.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани стартовал чемпионат России по легкой атлетике — более тысячи спортсменов со всей страны на протяжении четырех дней будут бороться за медали турнира и возможность выступить на первенстве Европы в Берлине. ИА «Татар-информ» подводит итоги первого дня турнира: девять комплектов медалей нашли своих обладателей, отлично показали себя татарстанские участники национального чемпионата.

Российская легкая атлетика переживает не лучшие времена — национальная федерация по-прежнему не восстановлена в правах, поэтому спортсмены добиваются возможности участвовать в международных стартах индивидуально. По словам главного тренера российской сборной Юрия Борзаковского, в Казань приехали около тридцати спортсменов, потенциально имеющих шансы выступить на чемпионате Европы в Берлине.

«На этом турнире ребята должны подтвердить наши нормативы, а также войти в европейскую квоту. Поэтому о том, кто из спортсменов все же будет бороться за медали первенства Старого Света, мы узнаем после окончания чемпионата страны», — подчеркнул наставник.

Говоря о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики в правах, президент организации Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что впервые за три года они работают в активных переговорах с представителями IAAF (Международной ассоциации легкоатлетических федераций — прим. Т-и). «Сейчас мы доворачиваем те критерии, которые необходимо сделать. Самые больные моменты — это финансовый вопрос, временное отстранение тренеров. Международную федерацию интересует, почему специалисты были отстранены, но все равно продолжали работу. Мы работаем в диалоге: я не хочу обольщаться, но надеюсь на конструктив», — заявил Шляхтин.

В такой ситуации чемпионат России остаётся для большинства спортсменов главным стартом сезона. Первый соревновательный день подарил немногочисленным болельщикам на Центральном стадионе сразу девять финалов: на стометровке, на 5000 метрах у мужчин и женщин, 110 метрах с барьерами у мужчин, 100 метрах с барьерами у женщин, а также метании диска, молота и прыжках в высоту среди женщин.

Первой чемпионкой казанского чемпионата страны стала Елена Панова — она победила в метании диска. Пока у Пановой нет допуска к участию в международных стартах, но спортсменка не теряет надежды. «Сейчас я жду допуска от IAAF, может быть, что-то решится на этой неделе или на следующей. В целом, довольна своим выступлением в Казани. Есть моменты, которые не позволили мне метать далеко, на это есть свои причины», — подчеркнула спортсменка.

Главным финалом этого вечера стала разборка в секторе для прыжков в высоту. Первоначально сообщалось, что хедлайнером этого вида программы у женщин станет двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене. Но в последний момент ей нашелся достойный конкурент — олимпийская чемпионка Анна Чичерова получила-таки допуск от IAAF к участию в национальных турнирах и вышла на старт. В итоге именно эти две спортсменки и возглавили итоговый протокол: Ласицкене победила, Чичерова стала второй. Для нее этот старт — один из самых важных в жизни, поскольку спортсменка не выступала около двух лет из-за дисквалификации.

«Лиха беда начало, я очень рада, что вернулась. Никто не верил, даже я сама в то, что получу письмо от IAAF, но это случилось. Если очень захотеть, можно в космос улететь. Буду работать и надеюсь, что Анна Чичерова, которая может прыгать высоко, еще покажет себя», — заявила прыгунья после завершения турнира.

Помимо всего этого случилось еще несколько «огненных» финалов — например, в забеге на 100 метров с барьерами среди женщин сразу две спортсменки показали абсолютно одинаковый до сотых долей секунды результат. Но золотую медаль надвое не поделить, и в итоге награда досталась Екатерине Галицкой. На королевской дистанции — стометровке — у мужчин все получилось практически так же плотно: обладатель «серебра» Руслан Перестюк отстал от победителя Дениса Огаркова на одну сотую (!) секунды и опередил бронзового призера Дмитрия Лопина на столько же.

Ярко в первый день турнира проявили себя татарстанские спортсмены — Светлана Угола выиграла свой забег на 800 метров и прошла в следующий раунд. Кроме того, во время церемонии открытия девушке вручили звание «Мастер спорта РФ международного класса»: с его присвоением спортсменку поздравил Юрий Борзаковский.

Четыре финала первого соревновательного дня не обошлись без татарстанцев — Анна Ватропина и Айдар Гилязов боролись за медали на 100 и 110 метров с барьерами соответственно, Ринас Ахмадеев попал в решающий забег на 5000 метров, а в секторе для прыжков в высоту у женщин за награды сражались Кристина Гаврилюк и Наталья Яковлева. Ближе всех из хозяев чемпионата страны к пьедесталу оказался Ахмадеев: в своем финале бегун занял пятое место.