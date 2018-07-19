Главное
В Татарстане женщина зарубила, расчленила и зарыла во дворе бывшего мужа

Алексей Анисимов

19 июля 2018, 22:36

Спорт

Возвращение Чичеровой: итоги первого дня чемпионата России по легкой атлетике в Казани

Рекомендуем

На Центральном стадионе олимпийская чемпионка вернулась в большой спорт, а татарстанцы вышли в четыре финала соревнований.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). В Казани стартовал чемпионат России по легкой атлетике — более тысячи спортсменов со всей страны на протяжении четырех дней будут бороться за медали турнира и возможность выступить на первенстве Европы в Берлине. ИА «Татар-информ» подводит итоги первого дня турнира: девять комплектов медалей нашли своих обладателей, отлично показали себя татарстанские участники национального чемпионата. 

Российская легкая атлетика переживает не лучшие времена — национальная федерация по-прежнему не восстановлена в правах, поэтому спортсмены добиваются возможности участвовать в международных стартах индивидуально. По словам главного тренера российской сборной Юрия Борзаковского, в Казань приехали около тридцати спортсменов, потенциально имеющих шансы выступить на чемпионате Европы в Берлине.

«На этом турнире ребята должны подтвердить наши нормативы, а также войти в европейскую квоту. Поэтому о том, кто из спортсменов все же будет бороться за медали первенства Старого Света, мы узнаем после окончания чемпионата страны», — подчеркнул наставник.

Говоря о восстановлении Всероссийской федерации легкой атлетики в правах, президент организации Дмитрий Шляхтин подчеркнул, что впервые за три года они работают в активных переговорах с представителями IAAF (Международной ассоциации легкоатлетических федераций — прим. Т-и). «Сейчас мы доворачиваем те критерии, которые необходимо сделать. Самые больные моменты — это финансовый вопрос, временное отстранение тренеров. Международную федерацию интересует, почему специалисты были отстранены, но все равно продолжали работу. Мы работаем в диалоге: я не хочу обольщаться, но надеюсь на конструктив», — заявил Шляхтин. 

В такой ситуации чемпионат России остаётся для большинства спортсменов главным стартом сезона. Первый соревновательный день подарил немногочисленным болельщикам на Центральном стадионе сразу девять финалов: на стометровке, на 5000 метрах у мужчин и женщин, 110 метрах с барьерами у мужчин, 100 метрах с барьерами у женщин, а также метании диска, молота и прыжках в высоту среди женщин.

Первой чемпионкой казанского чемпионата страны стала Елена Панова — она победила в метании диска. Пока у Пановой нет допуска к участию в международных стартах, но спортсменка не теряет надежды. «Сейчас я жду допуска от IAAF, может быть, что-то решится на этой неделе или на следующей. В целом, довольна своим выступлением в Казани. Есть моменты, которые не позволили мне метать далеко, на это есть свои причины», — подчеркнула спортсменка.

Главным финалом этого вечера стала разборка в секторе для прыжков в высоту. Первоначально сообщалось, что хедлайнером этого вида программы у женщин станет двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене. Но в последний момент ей нашелся достойный конкурент — олимпийская чемпионка Анна Чичерова получила-таки допуск от IAAF к участию в национальных турнирах и вышла на старт. В итоге именно эти две спортсменки и возглавили итоговый протокол: Ласицкене победила, Чичерова стала второй. Для нее этот старт — один из самых важных в жизни, поскольку спортсменка не выступала около двух лет из-за дисквалификации.

«Лиха беда начало, я очень рада, что вернулась. Никто не верил, даже я сама в то, что получу письмо от IAAF, но это случилось. Если очень захотеть, можно в космос улететь. Буду работать и надеюсь, что Анна Чичерова, которая может прыгать высоко, еще покажет себя», — заявила прыгунья после завершения турнира.

Помимо всего этого случилось еще несколько «огненных» финалов — например, в забеге на 100 метров с барьерами среди женщин сразу две спортсменки показали абсолютно одинаковый до сотых долей секунды результат. Но золотую медаль надвое не поделить, и в итоге награда досталась Екатерине Галицкой. На королевской дистанции — стометровке — у мужчин все получилось практически так же плотно: обладатель «серебра» Руслан Перестюк отстал от победителя Дениса Огаркова на одну сотую (!) секунды и опередил бронзового призера Дмитрия Лопина на столько же. 

Ярко в первый день турнира проявили себя татарстанские спортсмены — Светлана Угола выиграла свой забег на 800 метров и прошла в следующий раунд. Кроме того, во время церемонии открытия девушке вручили звание «Мастер спорта РФ международного класса»: с его присвоением спортсменку поздравил Юрий Борзаковский.

Четыре финала первого соревновательного дня не обошлись без татарстанцев — Анна Ватропина и Айдар Гилязов боролись за медали на 100 и 110 метров с барьерами соответственно, Ринас Ахмадеев попал в решающий забег на 5000 метров, а в секторе для прыжков в высоту у женщин за награды сражались Кристина Гаврилюк и Наталья Яковлева. Ближе всех из хозяев чемпионата страны к пьедесталу оказался Ахмадеев: в своем финале бегун занял пятое место.

Реклама

Следующая новость

Анна Чичерова: Даже я сама не верила в то, что получу шанс вернуться в спорт
Новости дня
19.07 23:58
Впервые найдены останки детеныша древней змеи в янтаре
19.07 23:50
В Черногории ответили на критику Трампа
19.07 23:44
В музее Боратынского Михаил Коренев ответит на топ-30 вопросов о гитарах и укулеле

С 22 июля музыкант возобновляет цикл мастер-классов, семинаров и лекций в музее Боратынского.

19.07 23:30
Трамп хочет пригласить Путина в Вашингтон
19.07 23:16
«Русским блоком» открылся XII сезон фестиваля джаза и импровизации Ольги Скепнер «JAZZ в Кремле»

Раскованные и даже несколько расслабленные на сцене музыканты много общались со зрителем и шутили, пусть не всегда удачно, но каждый раз очень тепло.

19.07 23:00
Верховный суд Испании отозвал европейский ордер на арест экс-главы Каталонии
19.07 22:48
Трамп отверг предложение Путина о взаимных допросах
19.07 22:36
Возвращение Чичеровой: итоги первого дня чемпионата России по легкой атлетике в Казани

На Центральном стадионе олимпийская чемпионка вернулась в большой спорт, а татарстанцы вышли в четыре финала соревнований.

19.07 22:24
В Нижнекамске прошел вечер поэтессы Марии Логиновой в рамках проекта «Литературный корабль»

Литературно-музыкальный вечер под названием «Жизнь прекрасна» организовала Нижнекамская центральная библиотека.

19.07 22:10
Дуров впервые попал в список самых влиятельных молодых бизнесменов
19.07 22:02
Президент РТ поздравил сотрудников МВД с юбилеем российской полиции

Во время торжества ряд сотрудников Министерства внутренних дел удостоили государственных наград Республики Татарстан.

19.07 21:56
Путин заявил об отсутствии двойного дна в проекте «Северный поток – 2»
19.07 21:42
Для нижнекамских хозяйств с пятью коровами выделили 777 тыс. рублей на доильные аппараты

Доильные аппараты «Волга-агрегат» были закуплены в рамках муниципальной программы на средства нижнекамского бюджета.

19.07 21:42
Мария Ласицкене: Я люблю выступать на чемпионатах России, это дает силы

Чемпионка мира по легкой атлетике прокомментировала свою победу в национальном первенстве, которое проходит в Казани.

19.07 21:30
Олимпийская чемпионка Чичерова рассказала о мотивации возвращения в большой спорт

Отбыв дисквалификацию за нарушений антидопинговых правил, легкоатлетка получила право выступать на российских соревнованиях.

19.07 21:28
AliExpress запускает в России бесплатную доставку день в день
19.07 21:19
Анна Чичерова: Даже я сама не верила в то, что получу шанс вернуться в спорт

По словам легкоатлетки, письмо от IAAF с разрешением ей участвовать в национальных соревнованиях стало для неё неожиданностью.

19.07 21:14
Продолжается прием работ на конкурс видеороликов о Пробной переписи населения
19.07 20:56
Египетские ученые обнаружили в черном александрийском саркофаге три мумии
19.07 20:48
Посол России в Греции назвал высылку российских дипломатов бездоказательной
19.07 20:42
Борзаковский вручил спортсменке из Татарстана звание «Мастер спорта международного класса»

Светлана Улога выполнила норматив на чемпионате России в помещении в 2017 году.

19.07 20:40
Чемпионка мира Ласицкене выиграла ЧР по легкой атлетике в Казани

Лидеру российских прыжков в высоту у женщин покорилась планка в два метра.

19.07 20:34
В России выявили первые подделки двухтысячных купюр
19.07 20:20
В Азнакаевском районе РТ временно перекроют дорогу Верхнее Стярле — Каразирек — Уруссу

Движение ограничат на участке дороги от 1,9 до 5,2 км с 20 июля по 15 сентября.

19.07 20:04
Минфин РФ разработал план по противодействию иностранным санкциям
События

19 июляАйрат Фаррахов: Оппозиция не имеет конструктивных предложений по повышению пенсий

19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018

19 июля«Ходят как в музей»: на могиле Хании Фархи установили надгробный камень

18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе

18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям

18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин

18 июляКлиенты компании «Этажи» получат сниженную ставку по ипотеке от банка «ВТБ» (ПАО)