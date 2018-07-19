Президент РТ поздравил сотрудников МВД с юбилеем российской полиции

Во время торжества ряд сотрудников Министерства внутренних дел удостоили государственных наград Республики Татарстан.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Сегодня Президент РТ Рустам Минниханов поздравил сотрудников МВД по Республике Татарстан с 300-летием образования российской полиции, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Торжественное мероприятие прошло в казанском ГТРК «Корстон». В одном из холлов комплекса гости имели возможность познакомиться с музейной выставкой, которая была посвящена этапам развития полиции.

Во время поздравления Президент Татарстана рассказал о тесной связи истории МВД с судьбой страны и ее граждан. Он подчеркнул, что главной гордостью ведомства были и будут «сотрудники, люди чести и долга».

Рустам Минниханов отметил, что для жителей страны «человек в полицейской форме олицетворяет собой власть, закон и справедливость» и именно от таких людей зависит спокойствие граждан, их уверенность в собственной безопасности.

Отдельно Рустам Минниханов поздравил ветеранов МВД. По его словам, они долгое время формировали «образ достойного советского, а затем российского милиционера». Это те люди, которые воспитывают молодых сотрудников и передают им богатый опыт и лучшие традиции, добавил Президент.

Также он с гордостью отметил, что МВД по Татарстану было и остается одним из лучших среди остальных региональных подразделений страны.

Во время торжества ряд сотрудников Министерства внутренних дел удостоили государственных наград Республики Татарстан.