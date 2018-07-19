Мария Ласицкене: Я люблю выступать на чемпионатах России, это дает силы

Чемпионка мира по легкой атлетике прокомментировала свою победу в национальном первенстве, которое проходит в Казани.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Победительница чемпионата России по легкой атлетике в Казани в прыжках в высоту Мария Ласицкене заявила, что для нее важно и правильно выступать на чемпионатах страны.

На следующий день после победы в национальном первенстве Ласицкене вылетает в Лондон на этап «Бриллиантовой лиги». При этом спортсменка подчеркнула, что не рассматривала вариант пропустить чемпионат страны. «Я люблю выступать на чемпионате России. Это важно, нужно и правильно. Хочется быть чемпионкой России, хочется быть на родной земле, показывать себя болельщикам, которые тебя ждут. Ради этого стоит выступать, это дает силы. Мы боремся, несмотря ни на что и кого. Как восстановиться перед Лондоном? Это все наработано. Это нормальная практика, главное — не париться. Приехал, отдохнул, выступил», — заявила спортсменка.

Комментируя будущее участие в чемпионате Европы в Берлине, Ласицкене назвала отсутствие титула чемпионки Старого света своей мотивацией. «Конечно, почему бы и не собрать полный комплект. В Казани отлично, все хорошо. Прыгала с отличным самочувствием, никаких вопросов не возникло. К тому, что было не очень много зрителей, мы на российских стартах уже привыкли. Но рада, что были молодые люди, которые болели за нас, кричали, которые нас знают. Это хорошо», — заключила двукратная чемпионка мира.