Олимпийская чемпионка Чичерова рассказала о мотивации возвращения в большой спорт

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(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Победительница Олимпийских игр Лондона Анна Чичерова после завоевания серебряной медали чемпионата России в Казани рассказала о мотивации возвращения в большой спорт после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.
Прыгунья в высоту получила письмо от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о том, что с 19 июля 2018 года имеет право выступать на национальных турнирах. «Первый шаг, после которого я решила, что хочу что-то делать — приехала в ЮАР за компанию на сборы, посмотрела, как там все происходит. И подумала: „Дай-ка я побегаю тут“. Это ощущение принесло мне столько удовольствия, это было в феврале, прошло еще не так много времени. Я рада, что тело помнит, просто нужно еще справиться с эмоциями. Тогда все будет более-менее достойно», — отметила спортсменка.
По словам Чичеровой, она прекрасно понимает, что ее участие в ближайшем чемпионате Европы в Берлине невозможно. «К сожалению, прекрасно знаю правила, по которым сейчас спортсмены выступают. Я должна быть как минимум полгода в пуле, этот пункт автоматически не дает мне возможности рассчитывать на выступление в Берлине. Но, опять же, обнадеживающе в той переписке с IAAF, поскольку не было гарантий, что я когда-либо выйду... Мне написали, что в качестве нейтрального атлета я могу рассматриваться. Посмотрим, что будет дальше. Надо просто работать. Мне действительно непросто эмоционально, возможно, я была к этому не настолько готова», — добавила прыгунья.
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