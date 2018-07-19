Анна Чичерова: Даже я сама не верила в то, что получу шанс вернуться в спорт

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Фото: Ильнар Тухбатов
(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Олимпийская чемпионка по легкой атлетике в прыжках в высоту Анна Чичерова прокомментировала свое возвращение в большой спорт, которое состоялось на чемпионате России в Казани.
Чичерова была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил до 30 июня 2018 года. После урегулирования финансовых вопросов с Международной федерацией легкоатлетических федераций (IAAF) организация с 19 июля дала право спортсменке выступать на национальных соревнованиях.
На первом за два года турнире Чичерова стала серебряным призёром, уступив лишь Марии Ласицкене. «С одной стороны, есть досада. Вообще, очень смешанные ощущения. Я в Казань-то ехала на всякий случай, а вдруг. И это случилось. Пыталась абстрагироваться от всего этого, но эмоционально оказалось не готова к такой буре эмоций. Благодарна зрителям за поддержку, было много теплых слов. Я рассчитывала на большее, но все-таки два года не выступала», — подчеркнула Чичерова.
Говоря о противостоянии с Марией Ласицкене, олимпийская чемпионка отметила, что оно пока, в принципе, невозможно. «В ее возрасте я только мечтала о такой серии (побед), как и любой спортсмен. Если сделать на это скидку, можно было прыгнуть лучше. На тренировках было лучше. У меня впервые на соревнованиях результат хуже, чем на тренировках. Но ничего — я в первый раз в такой ситуации. И меня можно понять. Лиха беда начало, я очень рада, что вернулась. Никто не верил, даже я сама в то, что получу письмо от IAAF, но это случилось. Если очень захотеть, можно в космос улететь. Буду работать и надеюсь, что Анна Чичерова, которая может прыгать высоко, еще покажет себя», — заявила серебряный призер чемпионата России.
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