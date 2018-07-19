Главное
В Татарстане женщина зарубила, расчленила и зарыла во дворе бывшего мужа

Алексей Анисимов

19 июля 2018, 20:42

Спорт

Борзаковский вручил спортсменке из Татарстана звание «Мастер спорта международного класса»

Рекомендуем

Фото: Ильнар Тухбатов


Светлана Улога выполнила норматив на чемпионате России в помещении в 2017 году.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Олимпийский чемпион, главный тренер сборных России по легкой атлетике Юрий Борзаковский вручил татарстанской спортсменке Светлане Улоге звание «Мастер спорта РФ международного класса».

Норматив Улога выполнила на чемпионате России по легкой атлетике в помещении в 2017 году. На домашнем первенстве страны, которое проходит в Казани с 24 по 29 июля, спортсменка показала лучшее время во втором квалификационном забеге на 800 метров.

Реклама

Следующая новость

Анна Чичерова: Даже я сама не верила в то, что получу шанс вернуться в спорт
Новости дня
22:36
Возвращение Чичеровой: итоги первого дня чемпионата России по легкой атлетике в Казани

На Центральном стадионе олимпийская чемпионка вернулась в большой спорт, а татарстанцы вышли в четыре финала соревнований.

22:24
В Нижнекамске прошел вечер поэтессы Марии Логиновой в рамках проекта «Литературный корабль»

Литературно-музыкальный вечер под названием «Жизнь прекрасна» организовала Нижнекамская центральная библиотека.

22:10
Дуров впервые попал в список самых влиятельных молодых бизнесменов
22:02
Президент РТ поздравил сотрудников МВД с юбилеем российской полиции

Во время торжества ряд сотрудников Министерства внутренних дел удостоили государственных наград Республики Татарстан.

21:56
Путин заявил об отсутствии двойного дна в проекте «Северный поток – 2»
21:42
Для нижнекамских хозяйств с пятью коровами выделили 777 тыс. рублей на доильные аппараты

Доильные аппараты «Волга-агрегат» были закуплены в рамках муниципальной программы на средства нижнекамского бюджета.

21:42
Мария Ласицкене: Я люблю выступать на чемпионатах России, это дает силы

Чемпионка мира по легкой атлетике прокомментировала свою победу в национальном первенстве, которое проходит в Казани.

21:30
Олимпийская чемпионка Чичерова рассказала о мотивации возвращения в большой спорт

Отбыв дисквалификацию за нарушений антидопинговых правил, легкоатлетка получила право выступать на российских соревнованиях.

21:28
AliExpress запускает в России бесплатную доставку день в день
21:19
Анна Чичерова: Даже я сама не верила в то, что получу шанс вернуться в спорт

По словам легкоатлетки, письмо от IAAF с разрешением ей участвовать в национальных соревнованиях стало для неё неожиданностью.

21:14
Продолжается прием работ на конкурс видеороликов о Пробной переписи населения
20:56
Египетские ученые обнаружили в черном александрийском саркофаге три мумии
20:48
Посол России в Греции назвал высылку российских дипломатов бездоказательной
20:42
Борзаковский вручил спортсменке из Татарстана звание «Мастер спорта международного класса»

Светлана Улога выполнила норматив на чемпионате России в помещении в 2017 году.

20:40
Чемпионка мира Ласицкене выиграла ЧР по легкой атлетике в Казани

Лидеру российских прыжков в высоту у женщин покорилась планка в два метра.

20:34
В России выявили первые подделки двухтысячных купюр
20:20
В Азнакаевском районе РТ временно перекроют дорогу Верхнее Стярле — Каразирек — Уруссу

Движение ограничат на участке дороги от 1,9 до 5,2 км с 20 июля по 15 сентября.

20:04
Минфин РФ разработал план по противодействию иностранным санкциям
19:58
Лесоводы Татарстана обсудили сотрудничество с немецкими коллегами

Делегация татарстанского Минлесхоза находилась в Германии три дня.

19:50
Нацбанк по РТ рассказал, как отличить кредитный кооператив от финансовой пирамиды

Банк рекомендует проверять, включен ли кредитный потребительский кооператив в реестр КПК, опубликованный на сайте регулятора.

19:44
Топ маршрутов: женщины предпочитают лететь в Рим, мужчины – в Душанбе
19:30
В Казани на ЧР по легкой атлетике вручили «бронзу» Олимпийских игр спустя 10 лет

Татьяна Петрова-Архипова получила бронзовую награду Олимпиады-2008 в беге на 3000 метров с барьерами.

19:26
Айрат Зарипов: «Восторженные отзывы о Казани в зарубежных СМИ выходят до сих пор»

В двух казанских пресс-центрах чемпионата мира по футболу работали почти три тысячи журналистов из 50 стран мира.

19:22
Из аэропорта «Бегишево» в октябре запустят рейсы в Дубай

Авиарейсы будут осуществляться один раз в неделю с вылетом в вечернее или ночное время.

19:20
Два отделения МФЦ в Казани закроются в июльские выходные

Ново-Савиновский МФЦ не будет работать 21 и 29 июля, Южный МФЦ не будет осуществлять прием граждан 22 и 28 июля.

События

19 июляАйрат Фаррахов: Оппозиция не имеет конструктивных предложений по повышению пенсий

19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018

19 июля«Ходят как в музей»: на могиле Хании Фархи установили надгробный камень

18 июляБоишься жеребьевки – не едешь в Курган, или Триумф борцов Башкортостана на всероссийском сельском Сабантуе

18 июля«Мусорная» полиция, штрафы и бдительные соседи: как устроен раздельный сбор отходов в Швейцарии и что грозит нарушителям

18 июляВыгодно, доступно, рядом: один из ведущих онлайн-ритейлеров России – электронный дискаунтер «Ситилинк» открыл в Казани второй полноформатный магазин

18 июляКлиенты компании «Этажи» получат сниженную ставку по ипотеке от банка «ВТБ» (ПАО)