Борзаковский вручил спортсменке из Татарстана звание «Мастер спорта международного класса»

Светлана Улога выполнила норматив на чемпионате России в помещении в 2017 году.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Олимпийский чемпион, главный тренер сборных России по легкой атлетике Юрий Борзаковский вручил татарстанской спортсменке Светлане Улоге звание «Мастер спорта РФ международного класса».

Норматив Улога выполнила на чемпионате России по легкой атлетике в помещении в 2017 году. На домашнем первенстве страны, которое проходит в Казани с 24 по 29 июля, спортсменка показала лучшее время во втором квалификационном забеге на 800 метров.