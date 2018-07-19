Чемпионка мира Ласицкене выиграла ЧР по легкой атлетике в Казани

Лидеру российских прыжков в высоту у женщин покорилась планка в два метра.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Двукратная чемпионка мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Мария Ласицкене выиграла чемпионат России, который проходит в Казани.

Ласицкене в секторе для прыжков в высоту показала результат 2 метра. Три попытки на 2.05 м спортсменка выполняла уже в статусе чемпионки страны, но не сумела установить лучший результат сезона в мире. Второе место завоевала вернувшаяся в большой спорт в Казани Анна Чичерова с результатом 1.9 м, на третьей строчке расположилась Татьяна Одинева — она также преодолела планку в 1.9 м, но уступила Чичеровой в количестве попыток.