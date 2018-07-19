В Казани на ЧР по легкой атлетике вручили «бронзу» Олимпийских игр спустя 10 лет

Татьяна Петрова-Архипова получила бронзовую награду Олимпиады-2008 в беге на 3000 метров с барьерами.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Алексей Анисимов). На чемпионате России по легкой атлетике в Казани Татьяне Петровой-Архиповой вручили бронзовую медаль Олимпийских игр-2008 в Пекине в беге на 3000 метров с барьерами.

Спортсменка в Пекине завоевала четвертое место, однако допинг-проба бронзового призера Екатерины Волковой из России дала положительный результат. Результаты Волковой аннулировали, и по решению Международного олимпийского комитета награда перешла Татьяне Петровой-Архиповой.