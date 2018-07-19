Айрат Зарипов: «Восторженные отзывы о Казани в зарубежных СМИ выходят до сих пор»

В двух казанских пресс-центрах чемпионата мира по футболу работали почти три тысячи журналистов из 50 стран мира.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Арсений Маврин). Без малого три тысячи представителей СМИ из 50 стран мира, работали в дни чемпионата мира по футболу в двух казанских пресс-центрах мундиаля. Отзывы — только хорошие, и они продолжают поступать.

Об этом сегодня в Доме Правительства РТ на заседании Республиканского оргкомитета ЧМ-2018, что состоялось под председательством Президента Татарстана Рустама Минниханова, рассказал руководитель РА «Татмедиа» Айрат Зарипов.

Один из пресс-центров работал на самом стадионе «Казань Арена». Каждый из шести состоявшихся в столице Татарстана матчей транслировали до 65 телекомпаний. А еще состоялись 24 пресс-конференции с представителями футбольных команд.

«Во всех 11 городах-организаторах были созданы городские мультимедийные пресс-центры для работы журналистов и блогеров, не имеющих аккредитацию FIFA. В Казани такой пресс-центр был создан на территории „IT-парка“ и работал с 13 июня по 16 июля без выходных. При этом доступ в пресс-центр был открыт и для журналистов с аккредитацией FIFA», — сообщил Зарипов.

В пресс-центре журналисты смогли не пропустить ни одного из 64-матчей мундиаля — все игры транслировались на большой экран. Некоторые из иностранных коллег умудрялись комментировать футбольные баталии в прямом эфире прямо из Казани.

Высокий уровень организации оценили все: «Пресс-центр постоянно предоставлял фото- и видеоматериалы, а также оказывал информационную поддержку и организовывал эксклюзивные интервью для российских и зарубежных СМИ», — отметил руководитель РА «Татмедиа». Кроме того, здесь же состоялись 43 пресс-конференции и девять телемостов, связавших все 11 городов-организаторов чемпионата.

В свободное от работы время представители масс-медиа могли лучше узнать культуру народов Татарстана: «Совместно с комитетом по туризму Республики Татарстан организовано 28 интерактивных мероприятий и мастер классов по народно-прикладному искусству. Всего в них приняли участие порядка 900 журналистов и гостей», — рассказал Зарипов.

А еще были организованы 35 экскурсий. Гости смогли ближе познакомиться с Казанью, посетили Болгар, Свияжск, Иннополис.

Еще один, более скромный по размерам, но тоже очень популярный среди журналистов павильон был организован на площадке Фестиваля болельщиков.

Айрат Зарипов сообщил, что в период проведения чемпионата в региональных, федеральных и зарубежных СМИ было опубликовано более 52 тыс. материалов о Казани и казанцах. «По данным „СКАН-Интерфакс“ Казань стала четвертым городом, после Москвы, Санкт — Петербурга и Сочи, по числу упоминаний в СМИ», — отметил руководитель РА «Татмедиа».

И, что особенно важно, практически все эти материалы, вышедшие в телеэфир, озвученные на радио, опубликованные в интернет-СМИ, газетах, журналах, блогах, носят позитивный характер. Более того, публикации продолжают появляться и сейчас — уже после завершения мундиаля.