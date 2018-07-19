Два отделения МФЦ в Казани закроются в июльские выходные

Ново-Савиновский МФЦ не будет работать 21 и 29 июля, Южный МФЦ не будет осуществлять прием граждан 22 и 28 июля.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). 21, 22, 28 и 29 июля два офиса «Мои документы» (МФЦ) в Казани будут закрыты из-за проведения профилактических работ. Об этом сообщает Минэкономики РТ.



Ново-Савиновский МФЦ по адресу ул. Ямашева, д. 82 не будет работать 21 и 29 июля. Южный МФЦ по адресу пр. Победы, д. 100 не будет принимать граждан 22 и 28 июля.



В указанные дни можно будет обратиться в другие отделы МФЦ. Прием будет осуществляться на проспекте Победы, д. 214; улице Главная, д. 60; Гагарина, д. 103; Кулахметова, д. 25/1; Авангардная, д. 74; Владимира Кулагина, д. 1.



Режим работы МФЦ в Казани: суббота с 8.00 до 18.00, воскресенье с 8.00 до 17.00.