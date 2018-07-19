Два отделения МФЦ в Казани закроются в июльские выходные

Рекомендуем
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). 21, 22, 28 и 29 июля два офиса «Мои документы» (МФЦ) в Казани будут закрыты из-за проведения профилактических работ. Об этом сообщает Минэкономики РТ.
Ново-Савиновский МФЦ по адресу ул. Ямашева, д. 82 не будет работать 21 и 29 июля. Южный МФЦ по адресу пр. Победы, д. 100 не будет принимать граждан 22 и 28 июля.
В указанные дни можно будет обратиться в другие отделы МФЦ. Прием будет осуществляться на проспекте Победы, д. 214; улице Главная, д. 60; Гагарина, д. 103; Кулахметова, д. 25/1; Авангардная, д. 74; Владимира Кулагина, д. 1.
Режим работы МФЦ в Казани: суббота с 8.00 до 18.00, воскресенье с 8.00 до 17.00.
На Центральном стадионе олимпийская чемпионка вернулась в большой спорт, а татарстанцы вышли в четыре финала соревнований.
Литературно-музыкальный вечер под названием «Жизнь прекрасна» организовала Нижнекамская центральная библиотека.
Во время торжества ряд сотрудников Министерства внутренних дел удостоили государственных наград Республики Татарстан.
Доильные аппараты «Волга-агрегат» были закуплены в рамках муниципальной программы на средства нижнекамского бюджета.
Чемпионка мира по легкой атлетике прокомментировала свою победу в национальном первенстве, которое проходит в Казани.
Отбыв дисквалификацию за нарушений антидопинговых правил, легкоатлетка получила право выступать на российских соревнованиях.
По словам легкоатлетки, письмо от IAAF с разрешением ей участвовать в национальных соревнованиях стало для неё неожиданностью.
Светлана Улога выполнила норматив на чемпионате России в помещении в 2017 году.
Лидеру российских прыжков в высоту у женщин покорилась планка в два метра.
Движение ограничат на участке дороги от 1,9 до 5,2 км с 20 июля по 15 сентября.
Делегация татарстанского Минлесхоза находилась в Германии три дня.
Банк рекомендует проверять, включен ли кредитный потребительский кооператив в реестр КПК, опубликованный на сайте регулятора.
Татьяна Петрова-Архипова получила бронзовую награду Олимпиады-2008 в беге на 3000 метров с барьерами.
В двух казанских пресс-центрах чемпионата мира по футболу работали почти три тысячи журналистов из 50 стран мира.
19 июля«Мы не вместим вас всех, лопнем же»: как в Казани будут использовать футбольные поля чемпионата мира-2018