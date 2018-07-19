Фаттахов предложил Молодежному правительству интегрироваться в его ведомство

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Фото: Салават Камалетдинов/архив
(Казань, 19 июля, «Татар-информ», Григорий Князев) Участники форсайт-встречи Молодежного правительства Татарстана попросили помощи в получении органом больших юридических полномочий. Об этом участники встречи попросили министра республики по делам молодежи Дамира Фаттахова, присутствовавшего на встрече.
По словам инициативной группы, при больших полномочиях предлагаемые правительством проекты получат больше возможностей для реализации. В качестве возможного варианта предлагается наделить Молодежное правительство полномочиями органа исполнительной власти.
Сам министр заявил, что для Молодежного правительства хорошим вариантом была бы глубокая интеграция с новообразованным министерством, где оно могло бы стать кадровым резервом для многих ведомств и учреждений Татарстана.
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