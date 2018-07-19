Лесоводы Татарстана обсудили сотрудничество с немецкими коллегами

Делегация татарстанского Минлесхоза находилась в Германии три дня.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Представители Министерства лесного хозяйства Татарстана в ходе деловой поездки в Германию встретились с учеными-лесоводами Дрезденского Технического университета, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

На совещании стороны обсудили научное сотрудничество по технологическому использованию количественных и качественных параметров биомассы низкотоварных осиновых древостоев Татарстана. Были определены важные направления сотрудничества.

В обсуждении участвовали министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, управляющий делами Минлесхоза РТ Ильгизар Зарипов, профессор Дрезденского университета Альбрехт Бемман, профессор и вице-президент лесного института в Вайнштефане Вольф Дитер Роммель и другие.

Делегация татарстанского Минлесхоза находилась в Германии три дня, где посетила кампус лесного института в Вайнштефане, осмотрела частный лес Союза собственников лесов Фрайзинга, а также побывала на международной выставке лесного хозяйства и техники INTERFORST-2018.