Египетские ученые обнаружили в черном александрийском саркофаге три мумии

Специалисты опровергли связь найденных мумий с королевскими семьями.

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). Египетские специалисты обнаружили в черном александрийском саркофаге три мумии, сообщает РИА Новости.

Черный саркофаг был обнаружен в одном из зданий в Александрии. Инженеры нашли крышку саркофага и подняли ее на пять сантиметров. Министерство по делам памятников Египта приняло решение эвакуировать всех наблюдающих за процессом, так как при вскрытии саркофагов может выделяться ядовитый газ.

Археологи обнаружили трех мумий, поврежденных водой, которая просочилась в саркофаг через трещину. Исследователям предстоит выяснить, кто именно был здесь захоронен.

Ранее выдвигались версии, что гроб принадлежит Александру Македонскому, однако ученые опровергли это предположение, отметив, что никакой связи с королевскими семьями у мумий нет.